La discusión ocurre en medio de nuevas tensiones comerciales. A principios de junio, Estados Unidos planteó la posibilidad de incorporar a México a un listado de países donde considera que existen actividades relacionadas con trabajo forzoso, una clasificación que podría derivar en aranceles de hasta 10% para determinados productos.

Aunque las mercancías con altos niveles de contenido regional quedarían fuera de esa medida, el planteamiento volvió a poner sobre la mesa el escrutinio que enfrenta México en materia laboral.

No se trata de una preocupación reciente, desde la entrada en vigor del T-MEC, el componente laboral se convirtió en una de las herramientas más activas del acuerdo comercial.

En 2021, Estados Unidos activó por primera vez el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida tras detectar una presunta negación de derechos de libertad de asociación sindical en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato.

Aunque el caso no derivó en sanciones comerciales ni en la imposición de aranceles, sí abrió la puerta a una serie de revisiones similares que, en su mayoría, se concentraron en la industria automotriz.

La diferencia con el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es significativa. Mientras el acuerdo anterior carecía de un capítulo laboral robusto, el T-MEC incorporó obligaciones específicas relacionadas con derechos sindicales, negociación colectiva y condiciones de trabajo.

Para Alberto Bustamante, presidente de la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz (Anapsa), la reducción de la jornada laboral llega en un momento favorable precisamente porque responde a varias de las exigencias que Estados Unidos ha planteado durante los últimos años.

“Sí, llega en buen momento porque es parte de los trabajos que México está haciendo en favor de los trabajadores. Entonces, esto no solamente cumple con la Ley Federal del Trabajo, sino también cumple con la Organización Mundial del Trabajo y por ende cumple con el capítulo 23 del T-MEC, que es el capítulo laboral”, señala Bustamante en entrevista con Expansión.