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¿Ir al baño en el trabajo y sin castigos? La propuesta de una diputada para cambiar la Ley Federal del Trabajo

Una iniciativa plantea contar las pausas fisiológicas como tiempo trabajado, frente a otra propuesta de dos descansos de 20 minutos para combatir el sedentarismo.
jue 29 octubre 2026 04:30 PM
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Empleado con traje se acomoda el cabello frente al espejo de un baño en su oficina.
La iniciativa plantea reconocer las pausas para atender necesidades fisiológicas como tiempo efectivo de trabajo, sin descuentos salariales ni sanciones.
(iStock)

Las pausas en el trabajo para ir al baño o beber agua contarían como tiempo efectivo de la jornada con una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que se publicó el 21 de octubre en la Cámara de Diputados y cuyo objetivo es proteger las necesidades fisiológicas de los trabajadores sin imponer cuotas rígidas de duración o frecuencia.

La propuesta parte de que el cuerpo no siempre necesita ir al baño durante la hora de comida o en descanso programado, por lo que organizar estas salidas requiere considerar necesidades que cambian entre personas y durante el mismo día.

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La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos , OSHA, explica que la frecuencia puede variar por los medicamentos, el consumo de líquidos y la temperatura, entre otros factores, es decir, que un mismo horario no es el mismo para todas las personas.

¿Quién propuso la 'Ley Pausas' y en qué consiste?

La iniciativa, conocida como “Ley Pausas”, fue propuesta por la diputada Ivonne Ortega, de Movimiento Ciudadano.

Plantea modificar los artículos 63, 110 y 133modificar artículos de la Ley Federal del Trabajo (LFT) para reconocer explícitamente el derecho a pausas breves durante la jornada laboral para usar los sanitarios, hidratarse o atender otras necesidades fisiológicas, sin descuentos salariales ni sanciones.

La iniciativa considera las condiciones individuales de cada trabajador, la naturaleza de sus labores, la continuidad operativa y la seguridad del centro de trabajo, además establece que las pausas no estarían sujetas a cuotas rígidas de frecuencia o duración.

Las pausas, flexibilidad y relevos

El planteamiento de la diputada Ortega es distinto al de Amancay González Franco, también diputada de Movimiento Ciudadano, quien propuso 40 minutos de pausas activas, distribuidos en dos periodos de 20 minutos durante la jornada.

Su proyecto se publicó el 2 de octubre de 2024 y está dirigido a personas que permanecen estáticas durante largos periodos de tiempo, como oficinistas, guardias de seguridad y choferes, y propone incorporar los tiempos y las formas de esas pausas al reglamento interior de trabajo, además de contar con espacios adecuados para realizarlas.

Para esto, una pausa activa organiza tiempo para moverse y combatir el sedentarismo, en tanto que una pausa fisiológica atiende una necesidad que puede aparecer fuera de los horarios previstos.

La viabilidad operativa tiene un referente en Estados Unidos, donde OSHA contempla sistemas de relevo para puestos que requieren cobertura constante, como las líneas de producción, siempre que exista personal suficiente para evitar esperas excesivas.

La agencia también señala que los controles de acceso, como solicitar una llave, no deben provocar demoras prolongadas, y establece que los trabajadores puedan utilizar los sanitarios cuando lo necesiten, sin restricciones irrazonables.

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El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos, NIOSH , advierte que las pausas insuficientes para usar el sanitario pueden aumentar el riesgo de problemas urinarios y señala que las embarazadas, las personas mayores y quienes tienen ciertas afecciones pueden necesitar salidas más frecuentes.

El organismo identifica barreras como la falta de personal, la lejanía de los baños y el temor a recibir represalias, además recomienda contemplar tiempo suficiente para trasladarse y lavarse las manos sin prisas.

En México, el artículo 63 de la LFT ya reconoce un descanso mínimo de media hora durante la jornada continua, y el artículo 64 establece que el reposo o la comida cuentan como tiempo efectivo cuando el trabajador no puede salir del lugar donde presta sus servicios.

En ese sentido, la propuesta de Ortega añadiría una protección expresa para las pausas fisiológicas, cuya utilidad dependería de que el acceso pueda ocurrir cuando aparece la necesidad, además de quedar reconocido en la ley.

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