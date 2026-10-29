La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos , OSHA, explica que la frecuencia puede variar por los medicamentos, el consumo de líquidos y la temperatura, entre otros factores, es decir, que un mismo horario no es el mismo para todas las personas.

¿Quién propuso la 'Ley Pausas' y en qué consiste?

La iniciativa, conocida como “Ley Pausas”, fue propuesta por la diputada Ivonne Ortega, de Movimiento Ciudadano.

Plantea modificar los artículos 63, 110 y 133modificar artículos de la Ley Federal del Trabajo (LFT) para reconocer explícitamente el derecho a pausas breves durante la jornada laboral para usar los sanitarios, hidratarse o atender otras necesidades fisiológicas, sin descuentos salariales ni sanciones.

La iniciativa considera las condiciones individuales de cada trabajador, la naturaleza de sus labores, la continuidad operativa y la seguridad del centro de trabajo, además establece que las pausas no estarían sujetas a cuotas rígidas de frecuencia o duración.

Las pausas, flexibilidad y relevos

El planteamiento de la diputada Ortega es distinto al de Amancay González Franco, también diputada de Movimiento Ciudadano, quien propuso 40 minutos de pausas activas, distribuidos en dos periodos de 20 minutos durante la jornada.

Su proyecto se publicó el 2 de octubre de 2024 y está dirigido a personas que permanecen estáticas durante largos periodos de tiempo, como oficinistas, guardias de seguridad y choferes, y propone incorporar los tiempos y las formas de esas pausas al reglamento interior de trabajo, además de contar con espacios adecuados para realizarlas.

Para esto, una pausa activa organiza tiempo para moverse y combatir el sedentarismo, en tanto que una pausa fisiológica atiende una necesidad que puede aparecer fuera de los horarios previstos.

La viabilidad operativa tiene un referente en Estados Unidos, donde OSHA contempla sistemas de relevo para puestos que requieren cobertura constante, como las líneas de producción, siempre que exista personal suficiente para evitar esperas excesivas.

La agencia también señala que los controles de acceso, como solicitar una llave, no deben provocar demoras prolongadas, y establece que los trabajadores puedan utilizar los sanitarios cuando lo necesiten, sin restricciones irrazonables.