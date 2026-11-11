Emirates busca mexicanos para cubrir vacantes y ofrece sueldos de hasta 57,000 pesos al mes en Dubái

Emirates Group, una de las aerolíneas más grandes del mundo, lanzó una convocatoria a quienes deseen ingresar a sus filas en distintos países, entre ellos, México, y de acuerdo con la convocatoria, ofrece un sueldo de 57 mil pesos mensuales. Las personas interesadas deben de cumplir con una serie de requisitos de esta empresa con sede en Dubái (Emiratos Árabes Unidos).
Las fechas clave son en noviembre, en donde se llevarán a cabo distintos procesos, desde la evaluación, entrevistas, qué documentos solicitan, y qué tipo de perfil requiere la aerolínea internacional.
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Emirates informa que está realizando la búsqueda a nivel internacional con el objetivo de encontrar a los mejores candidatos para las vacantes en la tripulación de cabina, aunque no ofrece más detalles al respecto.
A las personas interesadas se les recomienda tener a la mano un documento de identidad válido, en el caso de México es la credencial del INE, también tenerlo disponible de manera digital, además de los siguientes documentos en su teléfono, listas para compartirlas si fuera necesario.
En el caso de ser seleccionado, los nuevos empleados de Emirates reciben siete semanas y media de formación intensiva en las instalaciones de la aerolínea que se encuentran en Dubái, donde se imparten cursos sobre sus estándares de seguridad y servicio.
Requisitos para ingresar a Emirates
- Dominio del inglés hablado y escrito (el conocimiento de otros idiomas es una ventaja).
- Al menos 160 cm de altura y puede alcanzar los 212 cm de altura.
- Capaz de cumplir con los requisitos de visa de trabajo de los EAU
-Al menos 21 años de edad
Y tener:
- Al menos un año de experiencia en hostelería o atención al cliente.
- Escolaridad de bachillerato concluido como mínimo y fluidez en inglés hablado y escrito (idiomas adicionales son una ventaja).
-No se permiten tatuajes visibles con el uniforme de tripulación de cabina de Emirates.
Para acudir a la cita se debe cumplir con el siguiente código de vestimenta:
Su uniforme oficial incluye elementos como el sombrero rojo y el pañuelo crema, sin admitir coberturas alternativas en la cabeza.
Los otros beneficios al ingresar a la aerolínea son los siguientes:
Viajes con descuentos
Alojamiento en Dubái
Apoyo de transporte
Permisos y viajes con permiso.
Los empleados tienen 30 días naturales de vacaciones al año. Se proporciona un billete de avión gratuito para vacaciones anuales a su país de origen. El billete puede canjearse por cualquier destino de Emirates a partir del primer año de servicio.