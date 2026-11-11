Emirates busca mexicanos para cubrir vacantes y ofrece sueldos de hasta 57,000 pesos al mes en Dubái

En el caso de ser seleccionado, los nuevos empleados de Emirates reciben siete semanas y media de formación intensiva en las instalaciones de la aerolínea que se encuentran en Dubái, donde se imparten cursos sobre sus estándares de seguridad y servicio.

Requisitos para ingresar a Emirates

- Dominio del inglés hablado y escrito (el conocimiento de otros idiomas es una ventaja).

- Al menos 160 cm de altura y puede alcanzar los 212 cm de altura.

- Capaz de cumplir con los requisitos de visa de trabajo de los EAU

-Al menos 21 años de edad

Y tener:

- Al menos un año de experiencia en hostelería o atención al cliente.

- Escolaridad de bachillerato concluido como mínimo y fluidez en inglés hablado y escrito (idiomas adicionales son una ventaja).

-No se permiten tatuajes visibles con el uniforme de tripulación de cabina de Emirates.

Para acudir a la cita se debe cumplir con el siguiente código de vestimenta:

Su uniforme oficial incluye elementos como el sombrero rojo y el pañuelo crema, sin admitir coberturas alternativas en la cabeza.

Así se debe acudir a la cita de trabajo. (Foto: Emirates)

En el caso de que se tenga alguna duda respecto a esta oportunidad laboral, se recomienda visitar la página oficial de la aerolínea .