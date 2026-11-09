La operación busca resolver dos problemas al mismo tiempo. Por un lado, conseguir recursos para recuperar la capacidad competitiva de Mexicana MRO y, por otro, preservar una infraestructura estratégica para la industria aeronáutica mexicana, que actualmente cuenta con 1,600 trabajadores y certificaciones internacionales para atender aeronaves de distintos mercados.

El taller de Mexicana de Aviación se había mantenido operando y hoy ya está a la venta. (Foto: Tzuara De Luna)





¿Por qué Mexicana MRO es una instalación en crisis?

Rafael Gutiérrez, presidente del Consejo de Administración de Mexicana MRO, reconoce que las instalaciones han perdido terreno en materia de modernización frente a las necesidades de una industria que requiere inversiones constantes.

“Son unas instalaciones que sí, se han ido quedando poquito a poquito en el tiempo, vamos a decirlo de esa manera. La aviación cuesta mucho dinero. Todo en la aviación es dinero… La idea de la venta es que Mexicana MRO tenga capitalización, que pueda modernizarse y por eso, esperamos que pueda venderse de la mejor manera posible”, señala antes de comenzar un recorrido de prensa por el inmueble.

El taller de Mexicana de Aviación se había mantenido operando y hoy ya está a la venta. (Foto: Tzuara De Luna)



El deterioro de las condiciones financieras no responde únicamente a la falta de inversión. El encarecimiento de los combustibles ha presionado a las aerolíneas y reducido el volumen de aeronaves que ingresan a los talleres para recibir mantenimiento. A esto se suma la escasez de aviones disponible en el mercado, derivada de las disrupciones en las cadenas de suministro, que limita la actividad de las compañías aéreas y, por consecuencia, la demanda de servicios de mantenimiento.

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El desafío existe porque Mexicana MRO tuvo que transformar su modelo de negocio después de la desaparición de su principal cliente. Antes de que Mexicana de Aviación suspendiera sus operaciones, apenas 5% de los clientes del taller eran externos. Hoy, las compañías ajenas a la antigua aerolínea representan la mayoría de su cartera.

El taller de Mexicana de Aviación se había mantenido operando y hoy ya está a la venta. (Foto: Tzuara De Luna)

Esta transición permitió mantener en funcionamiento las instalaciones, pero también obligó al taller a competir por contratos y generar los recursos necesarios para sostener su operación sin depender de los ingresos de una aerolínea propia.

“Ante la necesidad de recursos hemos agilizado por ejemplo cuestiones de factoraje, que nos permitan tener mayores recursos. Todo ha sido por los ingresos de Mexicana de MRO”, agrega Gutiérrez.