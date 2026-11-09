La venta de Mexicana MRO debe concretarse antes de diciembre de 2027. El taller de mantenimiento aeronáutico, que permaneció en funcionamiento después de la quiebra de Mexicana de Aviación en 2010, busca un comprador que aporte el capital necesario para modernizar sus instalaciones, fortalecer su operación y garantizar la continuidad de 1,600 empleos.
La urgencia responde tanto a las condiciones financieras del negocio como al vencimiento del plazo que tiene el fideicomiso encargado de preservar este activo. El taller ha tenido que sostenerse con sus propios ingresos, sin los apoyos gubernamentales que reciben instalaciones similares en otros países, mientras enfrenta mayores costos y una menor disponibilidad de aeronaves para mantenimiento.
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La operación busca resolver dos problemas al mismo tiempo. Por un lado, conseguir recursos para recuperar la capacidad competitiva de Mexicana MRO y, por otro, preservar una infraestructura estratégica para la industria aeronáutica mexicana, que actualmente cuenta con 1,600 trabajadores y certificaciones internacionales para atender aeronaves de distintos mercados.
¿Por qué Mexicana MRO es una instalación en crisis?
Rafael Gutiérrez, presidente del Consejo de Administración de Mexicana MRO, reconoce que las instalaciones han perdido terreno en materia de modernización frente a las necesidades de una industria que requiere inversiones constantes.
“Son unas instalaciones que sí, se han ido quedando poquito a poquito en el tiempo, vamos a decirlo de esa manera. La aviación cuesta mucho dinero. Todo en la aviación es dinero… La idea de la venta es que Mexicana MRO tenga capitalización, que pueda modernizarse y por eso, esperamos que pueda venderse de la mejor manera posible”, señala antes de comenzar un recorrido de prensa por el inmueble.
El deterioro de las condiciones financieras no responde únicamente a la falta de inversión. El encarecimiento de los combustibles ha presionado a las aerolíneas y reducido el volumen de aeronaves que ingresan a los talleres para recibir mantenimiento. A esto se suma la escasez de aviones disponible en el mercado, derivada de las disrupciones en las cadenas de suministro, que limita la actividad de las compañías aéreas y, por consecuencia, la demanda de servicios de mantenimiento.
El desafío existe porque Mexicana MRO tuvo que transformar su modelo de negocio después de la desaparición de su principal cliente. Antes de que Mexicana de Aviación suspendiera sus operaciones, apenas 5% de los clientes del taller eran externos. Hoy, las compañías ajenas a la antigua aerolínea representan la mayoría de su cartera.
Esta transición permitió mantener en funcionamiento las instalaciones, pero también obligó al taller a competir por contratos y generar los recursos necesarios para sostener su operación sin depender de los ingresos de una aerolínea propia.
“Ante la necesidad de recursos hemos agilizado por ejemplo cuestiones de factoraje, que nos permitan tener mayores recursos. Todo ha sido por los ingresos de Mexicana de MRO”, agrega Gutiérrez.
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Un plazo que ya tuvo dos prórrogas
La venta también responde a un compromiso establecido desde la creación del fideicomiso al que pasó el taller después de la quiebra de la aerolínea en 2010. El instrumento contemplaba un plazo de 10 años para concretar la comercialización del activo.
Sin embargo, los retrasos en los avalúos y la necesidad de evitar que el proceso interfiriera con las operaciones del inmueble impidieron cumplir con el calendario original.
En abril de 2024 se autorizó una primera prórroga de 18 meses, pero el plazo transcurrió sin que se concretara la operación. Ante ello, el Gobierno Federal y las partes involucradas acordaron una segunda ampliación, que establece diciembre de 2027 como fecha límite para llevar a cabo la venta.
El tiempo disponible coloca presión sobre la administración del taller, que debe mantener sus operaciones mientras avanza en las negociaciones con posibles compradores. La intención es que la transacción no interrumpa los servicios de mantenimiento ni comprometa los puestos de trabajo actuales.
Además, parte de los recursos que se obtengan de la venta permitiría cubrir los adeudos que el taller mantiene con antiguos trabajadores. El Consejo de Administración no reveló el monto de esos compromisos.
Pese a las dificultades financieras y operativas, Mexicana MRO ya cuenta con interesados en adquirir sus instalaciones. La valuación del activo está terminada, aunque sus resultados no son públicos y únicamente se han compartido con las empresas de la iniciativa privada que participan en el proceso.
Óscar Arguello, director general de Mexicana MRO, señala que actualmente hay entre seis y siete compañías interesadas en la adquisición. Cuatro son mexicanas y las restantes son extranjeras, aunque sus nombres se mantienen bajo confidencialidad.
“Estamos ya a punto de que este taller se venda y esos recursos puedan darle una larga vida. La gestión que hemos hecho este tiempo es administrarlo y hoy estamos llegando a buen puerto”, expone.
Uno de los principales argumentos para atraer compradores es la infraestructura y el respaldo regulatorio con el que cuenta el taller. Mexicana MRO dispone de 18 certificaciones, entre ellas las otorgadas por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de México.
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Estas acreditaciones representan una ventaja para un potencial comprador, porque permiten respaldar la capacidad del taller para prestar servicios de mantenimiento bajo diferentes estándares regulatorios y atender a clientes de distintos mercados.
No obstante, la operación tiene particularidades que hacen más complejo el proceso. Las instalaciones se encuentran dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por lo que la adquisición no implica únicamente valorar los activos físicos, sino también considerar las condiciones operativas y regulatorias necesarias para mantener el negocio en funcionamiento.
“Vender este taller no es como vender un negocio cualquiera o un negocio pequeño. Es complicado, porque enmarca muchas cosas. Hay muchas cosas que se deben de cumplir y requiere de tiempo”, agrega Arguello.