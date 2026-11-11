Jensen Huang pone a prueba el management de Nvidia y la capacidad de su consejo para tomar el control

Huang ya había reconocido en un correo a sus empleados que le había sido infiel a su esposa y se había comprometido a colaborar con la investigación. El consejo de administración abrió la revisión el 8 de noviembre, después de los reportes sobre su relación con Alice Huang, una ejecutiva vinculada a MegaSpeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur.

El martes 10 de noviembre, los consejeros independientes anunciaron que el exfiscal Joon H. Kim y su despacho investigarían los reportes de que el director general habría sido blanco de una operación de inteligencia extranjera.

Para Carlos Ruiz González, profesor decano de Política de Empresa de IPADE Business School, el primer paso consiste en identificar qué decisiones pueden afectar a personas relacionadas con la investigación y retirar al director general de esas autorizaciones.

Un bono permite entender dónde cambia la línea de mando. Si quien está por recibirlo pudiera declarar en la investigación, el CEO tendría que abstenerse de intervenir. Lo mismo aplicaría para decisiones sobre ascensos, despidos o cualquier otro movimiento que pudiera afectar la carrera de esa persona.

“El criterio no es la jerarquía de la decisión, es el conflicto de interés. El fundador se aparta de todo lo que pudiera parecer que se está protegiendo a sí mismo, aunque de hecho no lo esté haciendo”, señala Ruiz González.

El CEO puede seguir a cargo de la operación cotidiana que queda fuera de la investigación y mantener el contacto con clientes y proveedores si el consejo lo autoriza y acuerda con él qué comunicar. La selección de los investigadores y el manejo de los documentos del caso quedan en manos de quienes supervisan la revisión.

El consejo define quién toma las decisiones

Antes de que se abriera la investigación, los consejeros independientes de Nvidia ya se reunían cada trimestre sin Huang. El consejo y sus comités principales también pueden contratar asesores externos sin pedir autorización a la dirección, una facultad que les da margen para actuar cuando la investigación involucra a quien encabeza la empresa.

Los comunicados de Nvidia identificaron a los responsables de la investigación y dejaron sin precisar si cambiaron las autorizaciones dentro de la empresa. Si una decisión como la del bono debe salir del despacho del CEO, Ruiz González propone que el consejo deje por escrito quién puede resolverla, en qué casos debe consultar al comité de consejeros independientes y cuáles requieren la aprobación del consejo.