Estas son las cinco claves que la llevaron a construir un legado y que hoy comparte como aprendizajes para quienes también quieren dejar huella.

Convertir los obstáculos en oportunidades

Diez Barroso no nació en el mundo de la educación. Hasta los 42 años, su carrera estuvo enfocada en el sector de la construcción, donde aprendió a negociar, a gestionar equipos y a tomar decisiones bajo presión.

El punto de cambio vino cuando notó que en México las carreras creativas eran vistas como una vía poco seria o rentable. En vez de desanimarse, vio un área de oportunidad.

“El talento creativo existe, pero necesita estructura para prosperar. Yo quería demostrar que se puede vivir bien de una carrera creativa, siempre que se enseñe también a monetizar ese talento”, asegura.

Para ella, la creatividad no es solo un atributo individual, sino una herramienta para enfrentar los desafíos del presente. “La creatividad es el motor de la innovación. Apostar por soluciones creativas es lo que transforma industrias, comunidades y futuros”, afirma. La clave está en observar el entorno, detectar lo que falta y atreverse a construirlo.

Apostar por las habilidades que no están en los libros

Diez Barroso insiste en que el éxito no se logra únicamente con conocimientos técnicos. Saber comunicar una idea, negociar, presentar un proyecto o liderar un equipo son competencias igual de importantes que dominar una técnica o teoría.

“Muchos proyectos se caen no por falta de talento, sino porque no se sabe transmitir su valor. Si no sabes presentar tu idea frente a un inversionista, no avanzas. Si no sabes gestionar un equipo, te estancas”, explica.

Este énfasis en las habilidades blandas también la llevó a crear una plataforma para impulsar el liderazgo de las mujeres. “Las mujeres ya tienen el talento. Lo que falta es que ellas mismas se crean el valor que aportan. Nadie te empodera. El poder ya lo tienes. Solo necesitas darte cuenta”, afirma. Su enfoque parte de la convicción de que educar es abrir caminos que aún no existen.