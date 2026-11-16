Rodearse de quienes expanden tu visión
En sus inicios, contrató un estudio de mercado para conocer la viabilidad de su proyecto educativo. El resultado fue desalentador. “El diagnóstico fue que no había mercado para una universidad privada centrada en creatividad”, recuerda. Aun así, decidió avanzar. No porque ignorara los datos, sino porque tenía claridad sobre la necesidad que quería atender.
“No puedes tirar la toalla a la primera piedra que te encuentras. Si te caes, te levantas. Si te dicen que no, buscas cómo hacerlo. Las oportunidades no llegan. Las creas”, enfatiza.
Y, sobre todo, no se trata de hacerlo sola. “Los sueños se expanden cuando se construyen en colectivo. Rodéate de personas con visiones diversas, comparte ideas, colabora. La innovación no sucede en solitario, se fortalece en red”. Hay que construir una cultura donde el ‘sí se puede’ sea una práctica diaria.
Innovar con sentido y con aliados
Una gran idea necesita propósito, pero también estructura para sostenerse. “Tener una visión no basta. Hay que saber cómo pedir dinero, cómo presentar un proyecto, cómo sostener un equipo. Si no, se queda en un sueño”, señala.
Para ella, innovar no es inventar por inventar, sino transformar con sentido. Eso implica comprometerse con causas más allá del negocio, como la sostenibilidad, la inclusión o la formación de líderes del futuro. Y, además, crear vínculos estratégicos que impulsen esa visión.
“Una visión de largo plazo necesita conexiones sólidas. Las alianzas con instituciones, personas e ideas que te expanden son claves para crecer y evolucionar”, afirma. Innovar también es abrirse al mundo: “Una experiencia educativa global es más que cruzar geografías. Es aprender a pensar desde múltiples perspectivas”.
Mantenerse fiel a la misión, incluso cuando cueste
Diez Barroso no cree en el liderazgo como una meta, sino como una práctica constante. “No puedes pedirle a alguien que haga algo si tú no estás dispuesta a hacerlo primero”, dice. Su liderazgo se basa en el ejemplo, en tomar decisiones difíciles, en seguir aprendiendo y en crear espacios donde otros también puedan crecer.
“No estoy aquí para decirles cómo vivir. Estoy aquí para mostrarles que sí se puede, que los obstáculos son parte del camino, pero no el final del trayecto.” Esa es, para ella, la diferencia entre solo tener éxito y construir un legado.