¿Qué dijo Ricardo Salinas Pliego sobre los cajeros automatizados de Banco Azteca?

“Tenía 15,000 cajeros y voy a tener cero”, dijo el empresario. Al explicar por qué apostaría por las máquinas, señaló que pueden operar las 24 horas y enumeró obligaciones laborales que dejaría de tener en esos puestos, entre ellas las relacionadas con maternidad, lactancia e incapacidades. Asimismo dijo que espera recuperar la inversión en tres años.

La cifra de 15,000 se refiere a la plantilla que el empresario dijo haber tenido. En la grabación no precisó cuántas personas siguen en esos puestos ni en qué plazo prevé completar el cambio. Tampoco detalló si el personal de ventanilla sería reubicado o despedido.



Exhiben video de Ricardo Salinas Pliego, quien amenaza con sustituir a sus trabajadores por máquinas para evitar pagar derechos laborales y culpa al salario mínimo. “Voy a poner puras máquinas, trabajan 24 x 7, no tienen problema laboral, no tienen sindicato, maternidad, incapacidad ni lactancia…” — Michael Oviedo (@Mike_Oviedo) November 17, 2026

Banco Azteca ya automatiza depósitos y cobros de remesas

El banco ya tiene máquinas que reciben depósitos, dispensan efectivo y permiten cobrar remesas en una cuenta.

En abril de 2026 operaba 2,680 cajeros automáticos y 1,974 sucursales, la red de oficinas más amplia del país, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores consultados por Expansión.

¿En qué consiste la reforma a la jornada laboral?

El primer recorte de la jornada en México será de dos horas. El máximo semanal bajará de 48 a 46 horas el 1 de enero de 2027 y se reducirá dos horas por año hasta llegar a 40 en 2030.

El decreto establece que la reducción no podrá disminuir salarios ni prestaciones. Desde 2027 también entra en vigor la obligación patronal de registrar por medios electrónicos el inicio y el fin de la jornada.

Para el personal de caja, la decisión que falta conocer es qué hará el banco con quienes atienden esas operaciones. Un depósito puede pasar a la máquina, pero alguien tendrá que responder si el equipo no lo acredita. El banco aún tendría que explicar quién atendería esos casos y si los cajeros podrían pasar a esas funciones.