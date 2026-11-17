Hace seis años, FiscoClic venía del negocio de la facturación electrónica. Durante la pandemia, varias empresas que registraban la asistencia con un reloj en la recepción se quedaron sin forma de usarlo cuando su personal empezó a trabajar a distancia. Desde fabricantes, compañías de logística hasta constructoras buscaron a FiscoClic para llevar el registro fuera de la oficina y calcular las horas extra.

De ahí salió el producto que hoy encabeza la oferta de FiscoClic. Antes, algunos empleados registraban su entrada y salida en un reloj checador junto a la puerta. Ahora los trabajadores pueden hacerlo desde una computadora, un celular o una tableta, incluso por WhatsApp.

“Lo que hacemos es enviar esos horarios al sistema de nómina para que la empresa los tome en cuenta al calcular el pago de horas extra”, detalla el directivo.

El primer cambio en la jornada laboral

La reforma le da un nuevo impulso a ese negocio. En enero de 2027, la jornada máxima semanal pasará de 48 a 46 horas, el primero de los recortes que la llevarán a 40 en 2030.

La Ley Federal del Trabajo prevé el registro electrónico del inicio y el fin de la jornada y encarga a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social definir el alcance y las excepciones.

Deel es otra empresa que explora herramientas para organizaciones con personal en obras de construcción o en campo. La compañía opera en 150 países y cuenta con un equipo interno de más de 250 abogados para seguir los cambios regulatorios en esos mercados.

En México, un sistema específico de registro de jornada queda fuera de sus planes a corto plazo, según David Sánchez, director de Ingeniería de Deel.

Sin embargo, su apuesta inmediata es AKAI, una plataforma de inteligencia artificial para automatizar tareas repetitivas. Uno de sus clientes, por ejemplo, la usó para tramitar solicitudes de adelanto de nómina desde Microsoft Teams. Antes, una persona atendía cada solicitud por separado.

“Mira qué es eso que de pronto no te gusta tanto hacer o que es muy repetitivo, que es tedioso. Al delegar esas tareas a un agente, el equipo puede dedicar tiempo a revisar el resultado y corregir errores”, dice Sánchez.