¿Cómo elegir al proveedor del registro electrónico?
Antes de contratar un reloj checador, Recursos Humanos puede pedirle a cada proveedor que reproduzca una situación de su operación, como una salida que el trabajador olvidó registrar. Ver quién puede corregirla, cuánto tarda el ajuste y si llega a tiempo a nómina ayuda a comparar las ofertas. Los especialistas consultados recomiendan estas pruebas para elegir el sistema y proveedor.
Auditar el registro actual:
Revisar una quincena y contar cuántas entradas o salidas faltaron, cuántas se corrigieron a mano y cuánto tardó RH en resolverlas. Esos casos sirven para probar qué puede resolver el proveedor y qué parte del equipo actual se puede aprovechar.
Calcular el retorno de la inversión:
David Sánchez, de Deel, plantea revisar cuánto trabajo adicional puede absorber un equipo con las herramientas que ya tiene. En el checador, RH puede comparar las horas que dedica a corregir registros y preparar la nómina antes y durante el piloto, y contrastar ese ahorro con el costo de licencias, instalación, integración y soporte.
Probar la flexibilidad del sistema:
Deel recomienda evaluar si la herramienta se adapta a la etapa de la empresa. En la demostración, RH puede pedir al proveedor que agregue una sucursal, configure un turno que cruza la medianoche o incorpore a un equipo remoto. También puede pedir una cotización para saber cuánto costaría crecer.
Comprobar que el sistema permita checar desde distintos lugares:
Raúl Santillán, de FiscoClic, señala que la geolocalización es opcional y que la empresa puede configurarla según cómo trabaja su personal. Si tiene equipos híbridos o en campo, RH puede pedir al proveedor que demuestre cómo registran su entrada y salida desde casa, una sucursal o las instalaciones de un cliente, incluso cuando están fuera del perímetro de la oficina.
Configurar la hora de comida:
El decreto pide registrar el inicio y el fin de la jornada. Santillán propone registrar también las pausas para afinar el cálculo de las horas extra. RH puede pedir al proveedor que simule dos casos, uno en el que el trabajador puede salir a comer y otro en el que debe permanecer a disposición de la empresa. El segundo debe contar como tiempo trabajado.
Corregir un registro y obtener una copia:
Pedirle a un trabajador que consulte sus horarios, descargue una copia y reporte una salida omitida. RH puede comprobar quién autoriza el cambio y si el historial conserva tanto el registro original como la corrección.
Capacitar a los líderes con una falla realista:
Simular un lector descompuesto o una aplicación sin conexión y pedirle al supervisor que atienda el reporte. El ejercicio ayuda a definir a quién avisa el trabajador, quién recupera el registro y cuándo interviene el proveedor.
Seguir una hora extra hasta el pago:
Cargar una salida tardía, revisar cómo se valida el tiempo adicional y comprobar que llegue completo a nómina. Si alguien tiene que capturar el dato otra vez, la prueba identifica dónde seguirá el trabajo manual.
Probar el lector biométrico y revisar cómo protege los datos:
Si el proveedor ofrece huella digital o reconocimiento facial, RH puede probar el lector durante un cambio de turno y comprobar si el personal puede checar con tarjeta o código cuando falle el reconocimiento. También debe pedir al proveedor que explique qué datos biométricos guarda, cómo los cifra, quién puede acceder a ellos y cuándo los elimina.