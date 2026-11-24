¿Qué puestos se están buscando en la Secretaría de Hacienda?

Las siguientes 12 vacantes corresponden a puestos de Nivel O33 y ofrecen un sueldo mensual bruto de 38,309 pesos. Hay una plaza disponible para cada una de ellas:

- Departamento de Análisis y Seguimiento para la Gestión de las Compras Consolidadas y Estratégicas.

- Departamento de Revisión, Análisis e Integración de Documentación A.

- Departamento de Revisión, Análisis e Integración de Documentación B.

- Departamento de Integración de Requerimiento.

- Departamento de Demanda Agregada.

- Departamento de Análisis y Desahogo de Requerimientos A.

- Departamento de Control y Monitoreo de Contrataciones Institucionales.

- Departamento de Seguimiento Post Contractual A.

- Departamento de Seguimiento Post Contractual B.

- Departamento de Seguimiento Post Contractual C.

- Departamento de Integración y Evaluación B.

- Departamento de Atención y Seguimiento a Requerimientos Internos y Externos A.

¿Qué carreras solicitan y experiencia?

Requieren en su mayoría una experiencia de dos años. El horario es mixto, las personas deben realizar su Declaración Patrimonial y se requiere estar titulado en las siguientes carreras. Aunque para conocer las especificaciones de cada una, deben consultar el DOF.

Carreras

Ciencias Tecnológicas

Ciencias Económicas

Matemáticas

Ciencia Política

Ciencias Jurídicas y Derecho