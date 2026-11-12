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Finanzas Personales

Gobierno lanza vacante para puesto directivo con sueldo de 96,526 pesos; buscan administradores y sociólogos

Entre los requisitos está el acreditar un examen de conocimientos sobre la Dirección de Fomento de Capacidades Sociales para la Democracia Participativa.
jue 12 noviembre 2026 03:30 PM
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Saludo de manos de una mujer y un hombre durante una entrevista de trabajo para el gobierno.
La vacante se publicó en el Diario Oficial de la Federación en pasado 4 de noviembre y se mantendrá abierta hasta el 18. (Foto: Mina Rad en Unsplash )

La Secretaría de Gobernación (Segob), a través del portal TrabajaEn , administrado por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, publicó una convocatoria con hasta 15 vacantes de trabajo a puestos de dirección para profesionales en administración, sociología, derecho y ciencias políticas.

Entre las vacantes publicadas, destaca la que ofrece un puesto para la Dirección De Fomento De Capacidades Sociales Para La Democracia Participativa, la cual ofrece un sueldo bruto mensual de 96,526 pesos y busca entrevistar a un máximo de tres candidatos seleccionados.

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Segob da trabajo con sueldo de 96,000 pesos

De acuerdo a la información compartida en la convocatoria, el puesto a cubrir es el de Director/a De Fomento De Capacidades Sociales Para La Democracia Participativa, el cual tiene un grado nivel M33 y ofrece un sueldo bruto mensual de 96,526 pesos.

Las funciones a cumplir en el puesto son las siguientes:

-Coordinar programas y acciones en conjunto con actores gubernamentales y no gubernamentales, relativas al fomento de capacidades socioemocionales, organizativas, comunitarias y participativas en la ciudadanía, para fortalecer la función del servicio público en la vida democrática del país.

-Desarrollar los mecanismos de promoción entre la población, sobre acciones de sensibilización y formación de la importancia del cuidado social de los grupos en situación de vulnerabilidad, para coadyuvar en su inclusión social y al respeto de la dignidad humana.

-Implementar acciones de evaluación de técnicas pedagógicas que permitan la mejora de los programas en materia de habilidades y capacidades socioemocionales, organizativas, comunitarias y participativas, a fin de eficientar las labores gubernamentales en la materia.

-Fomentar acciones de responsabilidad social entre las personas del servicio público a través de su sensibilización y formación en materia de voluntariado y ejemplo público, a fin de contribuir en la profesionalización de la atención ciudadana en instituciones gubernamentales.

-Organizar mesas, talleres, foros, congresos o cualquier otra actividad de fomento y divulgación del desarrollo de las capacidades sociales en la ciudadanía, para propiciar su involucramiento en los asuntos públicos.

-Supervisar el desarrollo de investigaciones aplicadas a la identificación de comportamientos excluyentes y discriminatorios de los grupos de atención prioritaria, para contribuir en el rediseño de acciones que permitan la erradicación de estos actos.

-Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le confiera el jefe inmediato.

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Requisitos y documentos para hacer la solicitud

Las personas que deseen aplicar a la vacante deben contar con un título profesional de licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas, o bien en las carreras de Administración, Antropología, Ciencias Políticas y Administración Pública, Educación, Comunicación, Derecho, Geografía, Relaciones Internacionales, Sociología o Ciencias y Técnicas de la Comunicación.

Además, es indispensable tener al menos cinco años de experiencia en alguna de las siguientes áreas:

-Consultoría en mejora de procesos.

-Defensa jurídica y procedimientos.

-Derecho y legislaciones nacionales.

-Administración pública.

-Instituciones políticas.

-Relaciones internacionales.

-Ciencias políticas.

-Análisis de inteligencia.

-Cambio y desarrollo social.

-Problemas sociales.

En cuanto a los requisitos legales, estos son los que se deben de cumplir:

-Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar.

-No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso.

-Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público.

-No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto.

-No estar inhabilitado para el servicio público ni encontrarse con algún otro impedimento legal.

Además, los aspirantes deben tener disponibilidad para viajar y llenar debidamente la documentación que se presenta en el portal web de procesos de selección.

¿Cómo es el proceso de selección?

La vacante estará abierta hasta el próximo 18 de noviembre y los aspirantes podrán enviar su solicitud a través del portal de empleo TrabajaEn , donde deberán inciar sesión o crear su perfil en caso de no contar con una.

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Posteriormente, a partir del 23 de noviembre se continuará el proceso con las y los aspirantes que sean seleccionados, teniendo que completar las siguientes etapas:

-Exámenes de conocimientos y evaluaciones de habilidades:
1.Examen De Conocimientos Generales De La Administración Pública Federal - Nivel 3.
2.Dirección De Fomento De Capacidades Sociales Para La Democracia Participativa.

-Evaluación de experiencia y valoración del mérito.

-Revisión y Evaluación documental.

-Entrevistas.

-Límite Determinación.

La entrevista será realizada por el CTS, mientras que la puntuación mínima para continuar en el proceso durante los exámenes de conocimiento y evaluación de habilidades es de 70 puntos sobre 100.

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La Secretaría de Gobernación ha indicado que luego de que cierre la convocatoria, se seleccionará un máximo de 3 candidatos a entrevistar para que continúen con el proceso. Además, las personas pueden consultar el resto de vacantes para puestos de dirección que se encuentran disponibles a través del portal de empleos o mediante el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación .

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Mercado de trabajo Trabajo Trabajadores

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