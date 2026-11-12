Gobierno lanza vacante para puesto directivo con sueldo de 96,526 pesos; buscan administradores y sociólogos

Requisitos y documentos para hacer la solicitud
Las personas que deseen aplicar a la vacante deben contar con un título profesional de licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas, o bien en las carreras de Administración, Antropología, Ciencias Políticas y Administración Pública, Educación, Comunicación, Derecho, Geografía, Relaciones Internacionales, Sociología o Ciencias y Técnicas de la Comunicación.
Además, es indispensable tener al menos cinco años de experiencia en alguna de las siguientes áreas:
-Consultoría en mejora de procesos.
-Defensa jurídica y procedimientos.
-Derecho y legislaciones nacionales.
-Administración pública.
-Instituciones políticas.
-Relaciones internacionales.
-Ciencias políticas.
-Análisis de inteligencia.
-Cambio y desarrollo social.
-Problemas sociales.
En cuanto a los requisitos legales, estos son los que se deben de cumplir:
-Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar.
-No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso.
-Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público.
-No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto.
-No estar inhabilitado para el servicio público ni encontrarse con algún otro impedimento legal.
Además, los aspirantes deben tener disponibilidad para viajar y llenar debidamente la documentación que se presenta en el portal web de procesos de selección.
¿Cómo es el proceso de selección?
La vacante estará abierta hasta el próximo 18 de noviembre y los aspirantes podrán enviar su solicitud a través del portal de empleo TrabajaEn , donde deberán inciar sesión o crear su perfil en caso de no contar con una.