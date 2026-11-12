Gobierno lanza vacante para puesto directivo con sueldo de 96,526 pesos; buscan administradores y sociólogos

Segob da trabajo con sueldo de 96,000 pesos

De acuerdo a la información compartida en la convocatoria, el puesto a cubrir es el de Director/a De Fomento De Capacidades Sociales Para La Democracia Participativa, el cual tiene un grado nivel M33 y ofrece un sueldo bruto mensual de 96,526 pesos.

Las funciones a cumplir en el puesto son las siguientes:

-Coordinar programas y acciones en conjunto con actores gubernamentales y no gubernamentales, relativas al fomento de capacidades socioemocionales, organizativas, comunitarias y participativas en la ciudadanía, para fortalecer la función del servicio público en la vida democrática del país.

-Desarrollar los mecanismos de promoción entre la población, sobre acciones de sensibilización y formación de la importancia del cuidado social de los grupos en situación de vulnerabilidad, para coadyuvar en su inclusión social y al respeto de la dignidad humana.

-Implementar acciones de evaluación de técnicas pedagógicas que permitan la mejora de los programas en materia de habilidades y capacidades socioemocionales, organizativas, comunitarias y participativas, a fin de eficientar las labores gubernamentales en la materia.

-Fomentar acciones de responsabilidad social entre las personas del servicio público a través de su sensibilización y formación en materia de voluntariado y ejemplo público, a fin de contribuir en la profesionalización de la atención ciudadana en instituciones gubernamentales.

-Organizar mesas, talleres, foros, congresos o cualquier otra actividad de fomento y divulgación del desarrollo de las capacidades sociales en la ciudadanía, para propiciar su involucramiento en los asuntos públicos.

-Supervisar el desarrollo de investigaciones aplicadas a la identificación de comportamientos excluyentes y discriminatorios de los grupos de atención prioritaria, para contribuir en el rediseño de acciones que permitan la erradicación de estos actos.

-Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le confiera el jefe inmediato.