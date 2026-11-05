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De tiendas falsas a empleos inexistentes: las nuevas trampas de internet

Las detecciones de fraudes digitales se duplicaron durante 2026, según Akamai. La IA y la automatización permiten a los ciberdelincuentes crear engaños cada vez más difíciles de identificar.
jue 05 noviembre 2026 03:30 PM
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Pantalla de computadora con una tienda en línea que anuncia descuentos de hasta 70%, imagen ilustrativa de las estafas digitales y las páginas fraudulentas.
as tiendas falsas, las ofertas laborales inexistentes y los portales fraudulentos de boletos forman parte de las nuevas modalidades de engaño digital identificadas por Akamai. (Foto: Imagen generada con IA/ChatGPT)

Comprar un producto con descuento, encontrar una vacante atractiva en redes sociales o conseguir boletos para un concierto puede convertirse en una oportunidad para los ciberdelincuentes . Las estafas en internet ya no se limitan a correos electrónicos que solicitan contraseñas, sino que ahora incluyen tiendas falsas, ofertas de empleo inexistentes y sitios que imitan plataformas legítimas para obtener dinero e información personal.

Estas modalidades de fraude ganan terreno frente a las técnicas tradicionales. Durante el primer trimestre de 2026, las estafas digitales superaron por primera vez al phishing convencional, de acuerdo con el informe AI-Driven Digital Deception: The Fraud and Abuse Report 2026, elaborado por la empresa de ciberseguridad Akamai.

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La compañía identificó que las detecciones de este tipo de amenazas prácticamente se duplicaron, al pasar de 3.2 millones a 6.4 millones. Los delincuentes aprovechan herramientas de inteligencia artificial y sistemas automatizados para ampliar sus operaciones, crear infraestructura fraudulenta y modificarla antes de que los sistemas de seguridad consigan bloquearla.

A diferencia del phishing tradicional, cuyo objetivo principal consiste en engañar a una persona para obtener sus credenciales de acceso, las nuevas estafas pueden involucrar transacciones fraudulentas, suplantación de empresas o servicios inexistentes. El propósito es aprovechar la confianza que los consumidores depositan en plataformas y marcas conocidas.

“A medida que los agentes autónomos de IA y las identidades sintéticas redefinen la forma en que los clientes interactúan con las marcas, los ciberdelincuentes aprovechan estos mismos mecanismos para hacer un uso indebido de la lógica empresarial y exfiltrar datos sin necesidad de que el usuario realice ninguna acción”, advierte Patrick Sullivan, director de Tecnología de Estrategia de Seguridad de Akamai.

El riesgo, por tanto, no depende únicamente de que una persona abra un enlace sospechoso. Los atacantes también pueden aprovechar procesos automatizados de las empresas para identificar cuentas, comprobar credenciales y extraer información.

Las tiendas en línea y las cuentas de usuarios, entre los principales objetivos

El comercio electrónico representa uno de los sectores más expuestos a estas actividades. Según Akamai, éste concentró el 41.1% del volumen de intentos de inicio de sesión observado en su análisis.

Además, el 26.6% de los intentos de inicio de sesión registrados se clasificó como de riesgo alto o crítico. Dentro de ese grupo, el 40% del tráfico correspondió a solicitudes de verificación de cuentas, una señal de que los atacantes buscan comprobar qué direcciones de correo electrónico están registradas antes de ejecutar otros ataques.

“La lucha contra el fraude ya no es una función financiera aislada, sino una prioridad fundamental de ciberseguridad que exige la colaboración de distintos departamentos”, comenta Sullivan.

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Casi el 70% de las amenazas de phishing identificadas utilizó identidades de empresas tecnológicas, instituciones financieras y comercios. Las marcas del sector tecnológico representaron el 41.6% de estas amenazas, seguidas de los servicios financieros, con 18.9%, y el comercio, con 8.4%.

El problema tiene especial relevancia para América Latina, donde se registró un 37.8% de intentos de inicio de sesión clasificados como de riesgo alto o crítico, por encima del 36.4% observado en Asia-Pacífico.

El fraude no termina con el robo de una tarjeta

La transformación de las estafas digitales también alcanza a los medios de pago. Una investigación de NordVPN identificó que las conversaciones en la dark web sobre cómo incorporar tarjetas bancarias robadas a billeteras digitales, como Apple Pay y Google Pay, prácticamente se triplicaron durante un año.

Para incorporar una tarjeta a una billetera digital, las instituciones financieras normalmente solicitan una verificación mediante códigos SMS, aplicaciones bancarias u otros mecanismos. Los criminales intentan superar estas barreras mediante técnicas como la suplantación de identidad, el robo de códigos de un solo uso o el secuestro de números telefónicos.

Una vez que consiguen vincular una tarjeta a otro dispositivo, pueden intentar realizar pagos sin contacto o adquirir productos que posteriormente revenden.

“En el mercado clandestino ya no basta con tener los datos de una tarjeta robada, lo importante es si esos datos pueden convertirse realmente en dinero”, explica Marijus Briedis, director de Tecnología de NordVPN.

La investigación, basada en más de 24,000 anuncios de tarjetas en nueve mercados clandestinos y aproximadamente 3,900 publicaciones de foros y canales de Telegram, encontró que una tarjeta robada se comercializaba por alrededor de 10 dólares.

Sin embargo, cuando los datos bancarios se acompañaban de información personal, como fechas de nacimiento o números de identidad, su valor aumentaba cerca de 60%, al pasar de 11.70 a 18.85 dólares. Si incluían tres o más datos adicionales, como direcciones o teléfonos, el precio superaba los 23 dólares, prácticamente el doble del valor original.

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¿Cómo evitar caer en estas estafas?

Antes de comprar, conviene verificar que la dirección del sitio corresponda a la empresa auténtica y desconfiar de promociones que exijan pagos inmediatos mediante canales poco habituales. En el caso de las vacantes laborales, es recomendable comprobar su existencia en los canales oficiales de la compañía y evitar compartir información financiera o realizar depósitos para participar en un proceso de contratación.

Para los eventos, la compra de boletos mediante sitios oficiales o distribuidores autorizados reduce la exposición a portales que suplantan servicios legítimos.



Cómo reconocer las nuevas estafas digitales

Tiendas falsas, empleos inexistentes y sitios que suplantan marcas buscan obtener dinero y datos personales. Conoce cómo operan y las señales que pueden ayudarte a detectarlos.


Tipo de fraude y cómo funciona
Cómo identificarlo



Tiendas en línea falsas
Simulan vender productos legítimos para cobrar por artículos inexistentes o capturar información bancaria.
Descuentos excesivos, direcciones web extrañas, falta de datos comerciales y pagos a cuentas personales. Verifica el dominio y busca reseñas externas.



Ofertas de empleo fraudulentas
Utilizan vacantes inexistentes y nombres de empresas conocidas para solicitar dinero, documentos o información personal.
Sueldos elevados sin requisitos claros, contratación inmediata y depósitos para trámites. Confirma la vacante en los canales oficiales y nunca pagues para conseguir empleo.



Portales falsos de boletos
Imitan plataformas de venta de entradas para conciertos, espectáculos y eventos deportivos para recibir pagos fraudulentos.
Dominios parecidos al original, entradas para eventos agotados y presión para pagar de inmediato. Comprueba quién es el distribuidor autorizado.



Suplantación de marcas
Copian la identidad visual de bancos, comercios o empresas tecnológicas para engañar a los usuarios y obtener credenciales.
Direcciones con letras cambiadas, mensajes urgentes y solicitudes de contraseñas o códigos. Accede directamente al sitio oficial.



Robo de cuentas
Prueban contraseñas filtradas en distintos servicios para acceder a perfiles y aprovechar información o beneficios almacenados.
Alertas de accesos desconocidos, códigos no solicitados o cambios inesperados. Usa contraseñas únicas y activa la autenticación multifactor.



Tarjetas robadas en billeteras digitales
Los delincuentes intentan vincular tarjetas bancarias ajenas a otros dispositivos para realizar pagos o compras sin autorización.
Alertas de vinculación a dispositivos desconocidos, códigos bancarios inesperados o cargos no reconocidos. Contacta al banco para bloquear la tarjeta y desactivar los tokens asociados.

Fuentes: Akamai, AI-Driven Digital Deception: The Fraud and Abuse Report 2026; NordVPN. Recomendaciones preventivas basadas en las modalidades descritas.

NordVPN también recomienda activar las notificaciones de movimientos bancarios, evitar compartir códigos de verificación con personas que contacten de manera inesperada y revisar las alertas relacionadas con la incorporación de tarjetas a nuevos dispositivos.

Si una tarjeta aparece vinculada a una billetera digital desconocida, la recomendación es contactar inmediatamente al banco y solicitar la desactivación de los tokens de seguridad asociados.

Para identificar una página fraudulenta, una de las primeras señales de alerta es la dirección web, pues los ciberdelincuentes suelen utilizar dominios que imitan a los originales, pero incorporan letras adicionales, errores ortográficos o terminaciones diferentes. También conviene desconfiar de descuentos excesivos, ofertas laborales que prometen ingresos elevados sin requisitos claros o boletos disponibles para eventos agotados. La ausencia de información verificable sobre la empresa, las solicitudes de pago mediante transferencias a cuentas personales y los mensajes que presionan al usuario para actuar de inmediato son otros indicios de riesgo.

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ciberseguridad Ciberataques-hackeos

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