De tiendas falsas a empleos inexistentes: las nuevas trampas de internet

La compañía identificó que las detecciones de este tipo de amenazas prácticamente se duplicaron, al pasar de 3.2 millones a 6.4 millones. Los delincuentes aprovechan herramientas de inteligencia artificial y sistemas automatizados para ampliar sus operaciones, crear infraestructura fraudulenta y modificarla antes de que los sistemas de seguridad consigan bloquearla.

A diferencia del phishing tradicional, cuyo objetivo principal consiste en engañar a una persona para obtener sus credenciales de acceso, las nuevas estafas pueden involucrar transacciones fraudulentas, suplantación de empresas o servicios inexistentes. El propósito es aprovechar la confianza que los consumidores depositan en plataformas y marcas conocidas.

“A medida que los agentes autónomos de IA y las identidades sintéticas redefinen la forma en que los clientes interactúan con las marcas, los ciberdelincuentes aprovechan estos mismos mecanismos para hacer un uso indebido de la lógica empresarial y exfiltrar datos sin necesidad de que el usuario realice ninguna acción”, advierte Patrick Sullivan, director de Tecnología de Estrategia de Seguridad de Akamai.

El riesgo, por tanto, no depende únicamente de que una persona abra un enlace sospechoso. Los atacantes también pueden aprovechar procesos automatizados de las empresas para identificar cuentas, comprobar credenciales y extraer información.

Las tiendas en línea y las cuentas de usuarios, entre los principales objetivos

El comercio electrónico representa uno de los sectores más expuestos a estas actividades. Según Akamai, éste concentró el 41.1% del volumen de intentos de inicio de sesión observado en su análisis.

Además, el 26.6% de los intentos de inicio de sesión registrados se clasificó como de riesgo alto o crítico. Dentro de ese grupo, el 40% del tráfico correspondió a solicitudes de verificación de cuentas, una señal de que los atacantes buscan comprobar qué direcciones de correo electrónico están registradas antes de ejecutar otros ataques.

“La lucha contra el fraude ya no es una función financiera aislada, sino una prioridad fundamental de ciberseguridad que exige la colaboración de distintos departamentos”, comenta Sullivan.