Una "enfermedad desconocida" en el Congo pone en alerta a la OMS

Las autoridades sanitarias y expertos de la OMS llevan seguimiento e investigación de una enfermedad en la zona de Basankusu, en provincia de Equateur, cuyo origen es desconocido, pero ha causado varias muertes.

La OMS designó por ahora a la enfermedad como un brote de síndrome febril agudo. En total, se han registrado 955 casos con 60 muertes del 9 al 19 de febrero de 2025, en dos zonas de Equateur.

En Basankusu se han reportado 943 casos y 52 muertes, mientras que en Bolomba hubo 12 casos y 8 muertes. Además, no se han establecido vínculos epidemiológicos entre ambas zonas, que están a 180 kilómetros de distancia.

La enfermedad afecta principalmente a los niños menores de 5 años.

Las principales manifestaciones clínicas de los casos incluyen fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, mialgia (dolor en los músculos), poliartralgia (dolor en articulaciones), dolores corporales, sudoración, rinorrea, dolor de cuello, tos, vómitos, diarrea, anorexia, disnea y calambres abdominales.

Entre los niños menores de cinco años, la mayoría presentó fiebre de ≥38,0 °C (93.6 %), escalofríos (79.8 %), vómitos (76.6 %), dolor abdominal (76.6 %) y disnea (73.4 %). Los diagnósticos diferenciales que se están investigando incluyen malaria, intoxicación alimentaria o hídrica y fiebre tifoidea.

Al momento, se han descartado enfermedades causadas por el virus del Ébola y el de Marburgo. Entre 517 muestras analizadas para detectar malaria, 309 (54.1%) dieron positivo.

Health authorities in the DRC and @WHO are investigating a new cluster of illness and deaths in Equateur province.

The experts are stepping up disease surveillance, conducting interviews with community members to understand the background and determine the cause of the… pic.twitter.com/8ofdk0FMGI

— WHO African Region (@WHOAFRO) February 27, 2025