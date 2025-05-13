La UNAM desarrolla tortillas contra la desnutrición y que dure sin refrigerar

Gómez y su equipo desarrollaron la fórmula con harina de trigo y probióticos, microorganismos presentes en alimentos como el yogur. Este ingrediente fermentado es saludable y preserva este alimento hasta un mes sin refrigerar, mucho más que una casera.

La tortilla es consumida por el 98% de los 129 millones de mexicanos, que en su mayoría compran la variedad fresca de maíz en pequeñas fábricas de barrio para un sinnúmero de preparaciones como tacos.

Esta versión "fue formulada pensando en la gente más desprotegida", cuenta a la AFP la doctora en Investigación en Medicina en su laboratorio de Cuautitlán Izcalli, municipio del Estado de México.

En este país, 13.9% de los niños menores de cinco años sufre desnutrición crónica, pero en las comunidades indígenas la cifra sube a 27.4%, según datos oficiales.

Un trabajador manipula una tortilla en un puesto de comida callejera en la colonia Roma en la Ciudad de México el 8 de mayo de 2025. (Foto: Alfredo Estrella / AFP)





Sin refrigeración

La tortilla desarrollada por Gómez no se comercializa aún, pero podría beneficiar a personas como Teresa Sánchez, indígena tseltal de 46 años que carece de refrigerador.

En su casa de paredes de madera y techo de zinc en el municipio de Oxchuc (Chiapas, sur), Sánchez enciende su fogón de leña y cuelga trozos de carne de res para conservarla con ayuda del humo.

Es una técnica ancestral común en este pueblo de Chiapas clima templado, donde 91.6% de sus 55,000 habitantes no tiene refrigerador.

"Me lo enseñó mi mamá y los abuelos siempre lo hacen así porque ¿dónde vas a conseguir un refrigerador si no hay dinero?", dice a la AFP esta ama de casa.

Chiapas, con numerosa población indígena, es el estado que registra el menor porcentaje de viviendas con refrigerador en México (64.6%).