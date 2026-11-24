Muse es un agente personal de IA que permite a los usuarios realizar compras, buscar ofertas, enviar correos electrónicos, completar formularios y reservar viajes. Entre las empresas que firmaron acuerdos con Meta figuran Sainsbury’s, Marks & Spencer, Asos, Trainline, easyJet, y JD Sports.

La Oficina del Comisionado de Información (ICO) y la Autoridad de Comercio y Mercados (CMA) señalaron que mantuvieron conversaciones con Meta antes del lanzamiento para abordar las obligaciones de la compañía conforme a la legislación británica.

Paul Arnold, director ejecutivo de la ICO, insistió en que “la privacidad debe estar integrada en los productos de agentes orientados al consumidor desde el principio”. El funcionario explicó que el organismo comunicó a Meta sus obligaciones en materia de protección de datos, entre ellas garantizar que los usuarios y el público en general comprendan cómo utiliza la herramienta su información personal.

Por su parte, Sarah Cardell, directora ejecutiva de la CMA, afirmó que el organismo regulador “ha dejado claro que la legislación británica de protección al consumidor se aplica a los productos de IA”. Como resultado de las conversaciones con Meta, la compañía modificó los términos y condiciones de Muse para ofrecer condiciones más justas a los consumidores.

“Ahora debemos examinar detenidamente como funciona Muse en la práctica” y dijo que estarán atentos a la situación, por lo que, en caso de tener alguna preocupación no dudarán en actuar para proteger a los consumidores de Reino Unido, mencionó.

Los antecedentes de Muse en materia de privacidad