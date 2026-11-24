La expansión comercial de Muse, el agente de inteligencia artificial (IA) de Meta, despierta preocupaciones entre los reguladores de Reino Unido. La herramienta debutó este martes en el país con acuerdos con empresas de los sectores minorista, turístico y de transporte, mientras las autoridades advierten sobre la necesidad de garantizar la privacidad de los usuarios y el cumplimiento de las leyes de protección al consumidor.
Muse, la IA de Meta, quiere hacer tus compras, pero los reguladores advierten sobre tu privacidad
Muse es un agente personal de IA que permite a los usuarios realizar compras, buscar ofertas, enviar correos electrónicos, completar formularios y reservar viajes. Entre las empresas que firmaron acuerdos con Meta figuran Sainsbury’s, Marks & Spencer, Asos, Trainline, easyJet, y JD Sports.
La Oficina del Comisionado de Información (ICO) y la Autoridad de Comercio y Mercados (CMA) señalaron que mantuvieron conversaciones con Meta antes del lanzamiento para abordar las obligaciones de la compañía conforme a la legislación británica.
Paul Arnold, director ejecutivo de la ICO, insistió en que “la privacidad debe estar integrada en los productos de agentes orientados al consumidor desde el principio”. El funcionario explicó que el organismo comunicó a Meta sus obligaciones en materia de protección de datos, entre ellas garantizar que los usuarios y el público en general comprendan cómo utiliza la herramienta su información personal.
Por su parte, Sarah Cardell, directora ejecutiva de la CMA, afirmó que el organismo regulador “ha dejado claro que la legislación británica de protección al consumidor se aplica a los productos de IA”. Como resultado de las conversaciones con Meta, la compañía modificó los términos y condiciones de Muse para ofrecer condiciones más justas a los consumidores.
“Ahora debemos examinar detenidamente como funciona Muse en la práctica” y dijo que estarán atentos a la situación, por lo que, en caso de tener alguna preocupación no dudarán en actuar para proteger a los consumidores de Reino Unido, mencionó.
Los antecedentes de Muse en materia de privacidad
Reino Unido no es el primer mercado en el que Muse establece alianzas comerciales. En México, la herramienta debutó el 5 de noviembre con socios como Walmart, Rappi, Liverpool o Coppel entre otras tiendas. Sin embargo, su expansión ocurre en medio de cuestionamientos sobre la seguridad y el tratamiento de los datos personales.
Una investigación de Reuters documentó casos en los que el agente accedió a la información contenida en mensajes personales cifrados, compartió información sobre compras y mostró a usuarios conversaciones destinadas a otras personas. Incluso una empleada de Meta recibió un recordatorio para responder un mensaje de su hermana cuando, según ella, no le había dado acceso a otras aplicaciones.
¿Cómo funciona Muse y cómo puedo proteger mi información?
De acuerdo con IFEMA Madrid, operador de ferias y congresos de España, cada instancia de Muse opera dentro de una máquina virtual dedicada y aislada en la nube, denominada Muse Secure VM. Este entorno cuenta con almacenamiento, capacidad de procesamiento y un navegador basado en Chromium que permite al agente interactuar con sitios web.El agente dispone de un espacio de trabajo persistente y permite al usuario tomar el control cuando lo necesita.
Cada persona decide qué servicios conecta y qué permisos concede. Para determinadas acciones, como acceder a mensajes, realizar compras o compartir información, el sistema puede solicitar una autorización explícita.
A diferencia de un chatbot tradicional, Muse puede continuar con una tarea cuando la aplicación ya no está abierta, lo que permite delegar seguimientos que requieren tiempo como comprobar un precio.
Ante los riesgos que supone el acceso de estos sistemas a información personal, los reguladores británicos recomiendan a los consumidores:
-Revisar los controles de privacidad y la configuración de la memoria del agente.
-Comprobar qué tareas puede ejecutar Muse sin autorización previa.
-Evaluar qué información personal comparten con la herramienta y qué permisos conceden.