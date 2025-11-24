¿3I/ATLAS es un cometa o una nave? Las teorías de Avi Loeb, el científico de Harvard que rechaza a la NASA

¿Quién es Avi Loeb y por qué su opinión es relevante?

No se trata de cualquier usuario en internet compartiendo su teoría sobre el 3I/ATLAS. Abraham (Avi) Loeb es profesor de ciencias de cátedra Frank B. Baird, Jr. en la Universidad de Harvard, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y del mundo.

Avi Loeb es el director del Proyecto Galileo, director fundador de la Iniciativa de Agujeros Negros de la Universidad de Harvard, y autor del libro "Extraterrestre: La primera señal de vida inteligente más allá de la Tierra". (Harvard)

Es doctor en Física, autor y coautor de varios libros de divulgación de la astrofísica y cosmología. Además, es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias , la Sociedad Estadounidense de Física y la Academia Internacional de Astronáutica.

Estas credenciales le dan autoridad para destacar sus opiniones sobre el cometa 3I/ATLAS. En su blog en Medium, el científico no solo escribe la prosa de sus teorías, sino que las acompaña de demostraciones matemáticas.

Declaraciones más polémicas de Avi Loeb sobre 3I/ATLAS

“No es un cometa, sino una nave extraterrestre”

En más de una ocasión, Loeb ha puesto en duda el ‘supuesto origen natural’ de 3I/ATLAS y que puede ser, más bien, una nave nodriza extraterrestre. Durante su participación en el podcast The Joe Rogan Experience (Episodio #2401), el especialista señaló que el objeto intergaláctico tiene una cola con emisión en forma de chorro hacia el Sol, y no en dirección opuesta, como es lo habitual.

"Muestra un chorro o pluma largo apuntando hacia el Sol en lugar de la habitual cola anticolar de un cometa... eso significa que es como un propulsor (jet)," señaló en el capítulo publicado el 28 de octubre.

Este comportamiento no es lo único diferente a los cometas antes estudiados. También su tamaño.

"Es al menos un millón de veces más masivo que 'Oumuamua. (...) Me di cuenta de que no hay suficiente material rocoso por unidad de volumen en el espacio interestelar para enviar una roca gigante como esta al sistema solar interior en una década. Esperarías algo así una vez cada 10.000 años."

De acuerdo con la NASA, no se sabe exactamente qué tan grande es, pero las observaciones del telescopio espacial Hubble al 20 de agosto de 2025, pueden ver que el diámetro de su núcleo no es menor a 440 metros ni mayor a 5,6 kilómetros.

La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), se limita a decir que es de “unos pocos cientos de metros hasta unos pocos kilómetros de ancho.”

Ninguna de las agencias la compara con otros cometas para tener una referencia.

Imagen captada por el Telescopio Lowell Discovery, el 31 de octubre de 2025, donde se aprecia una coma visible de aproximadamente 40 pulgadas de ancho y magnitud r' de alrededor de 10,5. (Qicheng Zhang / Telescopio Discovery, del Observatorio Lowell)

Por otro lado, durante una entrevista para NewsNation, mencionó que el objeto está derramando níquel con poco hierro, “y el único lugar donde encontramos eso es en la producción industrial de aleaciones de níquel."

En una de sus más recientes publicaciones en Medium, Avi Loeb abre de la siguiente manera:

“Supongamos, hipotéticamente, que el objeto interestelar 3I/ATLAS es una nave nodriza diseñada para sembrar Júpiter con dispositivos tecnológicos. ¿Cuál sería la mayor distancia desde Júpiter a la que debería llegar este jardinero interestelar?”

El artículo desarrolla la hipótesis con cálculos en la que sugiere que el desplazamiento de 3I/ATLAS es exacto para acercarse al radio de influencia gravitacional de dicho planeta.

“Si 3I/ATLAS es de origen tecnológico, podría haber ajustado su trayectoria con la ayuda de propulsores para llegar al radio de Hill de Júpiter.”

La teoría señala a Júpiter como el centro de interés para una civilización extraterrestre, y no la Tierra.

Las críticas a la NASA por la “estupidez terrestre”

En varias entrevistas, el especialista ha mostrado una postura crítica y provocadora respecto a la interpretación oficial y el trabajo de la NASA con el tema, por la burocracia e involucrar a la política en los hallazgos científicos.

Una de ellas también fue durante su aparición con el podcast “The Joe Rogan Experiencie”, en la que acusó a la NASA de “ocultar información” de la imagen del 2 de octubre después de una solicitud, fecha en la que coincidió con el cierre del gobierno de Estados Unidos.

"Es mucho más probable que esto no esté relacionado con inteligencia extraterrestre, sino con estupidez terrestre (...) Usar la política para impedir el flujo de información o el intercambio de datos entre científicos no debería ocurrir."

La NASA retornó sus actividades 43 días después del cierre del 1 de octubre, el 13 de noviembre y anunció un evento para compartir imágenes inéditas del cometa desde diferentes perspectivas. Durante la presentación, realizada el 19 de noviembre, reafirmó que se trata de un cometa de origen natural.

Misión MRO (NASA / JPL - Caltech/ Universdad de Arizona)

Avi Loeb reaccionó al acontecimiento de manera negativa. En una entrevista con FOX 32 Chicago, calificó la postura oficial como “mantra” y criticó que la imagen compartida sea una bola de luz borrosa como otra vista previamente.

"La NASA repitió el mantra oficial de que 3I/ATLAS es un cometa natural y que no pudieron procesar los datos hasta hace poco debido al cierre del gobierno. (...) Esperaba sorprenderme, pero no fue así. La imagen de HiRISE mostró una bola de luz borrosa, tal como la del Hubble."

No es la primera vez que Loeb teoriza sobre extraterrestres

Además del 3I/ATLAS, Avi Loeb ya ha escrito y compartido sus teorías de otros posibles acontecimientos alienígenas. Uno de ellos fue “Extraterrestre: La primera señal de vida inteligente más allá de la Tierra”, un libro de divulgación científica publicado en 2021.

En él, teorizó que el objeto interestelar 1I/ʻOumuamua, descubierto en octubre de 2017, no se trató de un asteroide, sino de un artefacto extraterrestre.

Esta postura también fue considerada como improbable por la comunidad científica.