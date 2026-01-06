¿El eclipse solar anular será visible en México? Así será “anillo de fuego” en febrero de 2026

¿Cuándo será el eclipse anular?

Según la NASA, el 17 de febrero de 2026 ocurrirá un eclipse solar anular visible en la Antártida, y un eclipse parcial en la misma zona, África, Sudamérica, el océano Pacífico, el Atlántico e Índico.

Se estima que sea a las 12:13:05 horas, y tendrá una duración de 2 minutos con 20 segundos en su punto máximo.

¿Será visible en México?

Debido a la posición de la Tierra y la Luna, solo podrá apreciarse en pocos lugares del sur del planeta, como Argentina, Chile, África y la Antártida.

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) confirmó en sus noticias astronómicas que no será visible en ninguna parte de la República Mexicana. No obstante, en caso de querer admirarlo, se recomienda seguir transmisiones en vivo de entidades especializadas como la NASA.

De acuerdo con INAOE, el fenómeno astronómico ocurrirá entre las 15:57 y 20:27 horas (hora del Centro de México).

¿Por qué se le llama “anillo de fuego”?

Durante los eclipses solares anulares, la Luna pasa directamente entre la Tierra y el Sol, pero no cubre completamente el disco solar, sino que cubre la “mayor parte” de la estrella. Como resultado, se ve un anillo brillante alrededor de la Luna oscurecida, el “anillo de fuego”, en referencia al color.

¿En qué se diferencia un eclipse anular de uno parcial?

Como espectador, la diferencia está en cuánto cubre la Luna del Sol. En el anular, cubre la totalidad del Sol, excepto un pequeño anillo alrededor del borde. En cambio, en el parcial solo bloquea una parte, por lo que no firma un aro, y la esfera celeste parece “mordida”.

De acuerdo con la NASA, a veces un eclipse solar puede verse como un eclipse anular en algunos lugares y como un eclipse total en otros, a medida que la sombra de la Luna se desplaza por la superficie de la Tierra. Esto se conoce como un eclipse híbrido.

De izquierda a derecha, estas imágenes muestran un eclipse solar total, un eclipse solar anular y un eclipse solar parcial. Un eclipse híbrido se ve como un eclipse total o anular (imágenes de la izquierda y el centro), según la ubicación del observador. (Eclipse total (izquierda): NASA/MSFC/Joseph Matus; eclipse anular (centro): NASA/Bill Dunford; eclipse parcial (derecha): NASA/Bill Ingalls)

Datos curiosos detrás del eclipse anular de febrero

Según la NASA, la periodicidad y ocurrencia de los eclipses solares está regida por el ciclo de Saros, un periodo de aproximadamente 6.585,3 días (18 años, 11 días y 8 horas), de los cuales se crean 204 series diferentes.

En el caso del evento de febrero de 2026, es de la serie Saros 121, que ocurren en el nodo ascendente de la Luna, y esta se desplaza hacia el sur con cada eclipse, y la duración es de 1262,11 años.

En la serie Saros 121 ocurren 71 eclipses solares, los cuales se distribuyen en sus diferentes tipos:

Parcial - 16 (22.5%)

Anular - 11 (15.5%)

Total - 42 (59.2%)