La divulgación científica dejó el aula y se mudó al algoritmo: el caso Pulpo Culto, rumbo a los TikTok Awards

Pulpo Culto como parte de una tendencia

Pablo Escobedo, fundador de Pulpo Culto, y Fernanda Torres, host y especialista en física. (Pulpo Culto)

Fundado en 2021 por Pablo Escobedo, Pulpo Culto nació con la intención de responder preguntas sobre el mundo y el universo desde un enfoque accesible. Con un equipo integrado por jóvenes especialistas en física, química y biología, el proyecto consolidó una estrategia basada en la escucha activa de la comunidad, alianzas con instituciones académicas y una comprensión clara del consumo digital.

Hoy, con más de 1.3 millones de seguidores en sus plataformas y TikTok como canal principal, Pulpo Culto llega a los TikTok Awards no como un fenómeno aislado, sino como un ejemplo de cómo la divulgación científica dejó de habitar exclusivamente el aula y encontró en el algoritmo un nuevo espacio para crecer.

Lejos de plantearse como una sustitución de los espacios tradicionales, el desplazamiento hacia plataformas digitales responde a un cambio en los hábitos de consumo. “La divulgación científica se está adaptando a nuevas conversaciones y a nuevas audiencias. Pareciera un cliché, pero es la realidad: hoy la gente accede al conocimiento de muchas maneras y hay que estar ahí. Sí, la ciencia sigue en los libros y en las aulas, pero también se consume en TikTok, en el metro, en el autobús, antes de una cita o de una reunión. Ahí es donde estamos encontrando a la audiencia”, explica Pablo Escobedo, fundador de Pulpo Culto.