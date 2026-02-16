Contingencia ambiental: las micropartículas que dañan tus pulmones y así es como puedes protegerte

¿Qué partículas están presentes en el aire de la CDMX?

La Dirección de Monitoreo Atmosférico explica que los principales generadores de precursores de ozono derivan de los compuestos orgánicos volátiles COV y de óxidos de nitrógeno, que emiten en su mayoría el transporte, además de los comercios, la industria y otros.

Para este lunes 16 de febrero se prevé una mala calidad del aire con un riesgo a la salud alto, y entre las partículas contaminantes están las PM 10 ,PM 2.5

¿Qué son las partículas PM

2.5?

Los contaminantes del aire incluyen contaminantes gaseosos y partículas en suspensión (PM), y la capacidad de causar enfermedad se determina por su tamaño, composición, origen, solubilidad y capacidad para producir oxígeno reactivo.

En el estudio “Factores que contribuyen al clima y la niebla en China", publicada por Chinese Science Bulletin, menciona que el smog es causado por altas concentraciones de partículas finas (tamaño de partícula menor o igual a 2.5 btm, conocidas como PM2.5) o aerosoles tienen un mayor impacto en la salud humana.