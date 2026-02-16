Contingencia ambiental: las micropartículas que dañan tus pulmones y así es como puedes protegerte

Publicidad

Ciencia y Salud

Contingencia ambiental: las micropartículas que dañan tus pulmones y cómo protegerte

El Valle de México vive sus primeras contingencias por mala calidad del aire, y detalla el nivel y el tipo de partículas que están suspendidas en el aire y afecta la salud.
lun 16 febrero 2026 01:41 PM
Aspecto de la CDMX el viernes 13 de febrero de 2026 en donde se observa la mala calidad del aire por lo que se activó la contingencia. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

La mala calidad del aire sigue en el Valle de México, por lo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono con el objetivo de disminuir la circulación de automóviles para evitar afectaciones a la salud.

El gobierno de la CDMX detalla cuáles son las partículas presentes en el aire que a diario respiran sus habitantes y visitantes.

¿Qué partículas están presentes en el aire de la CDMX?

La Dirección de Monitoreo Atmosférico explica que los principales generadores de precursores de ozono derivan de los compuestos orgánicos volátiles COV y de óxidos de nitrógeno, que emiten en su mayoría el transporte, además de los comercios, la industria y otros.

Para este lunes 16 de febrero se prevé una mala calidad del aire con un riesgo a la salud alto, y entre las partículas contaminantes están las PM10,PM2.5

¿Qué son las partículas PM

2.5?

Los contaminantes del aire incluyen contaminantes gaseosos y partículas en suspensión (PM), y la capacidad de causar enfermedad se determina por su tamaño, composición, origen, solubilidad y capacidad para producir oxígeno reactivo.

En el estudio “Factores que contribuyen al clima y la niebla en China", publicada por Chinese Science Bulletin, menciona que el smog es causado por altas concentraciones de partículas finas (tamaño de partícula menor o igual a 2.5 btm, conocidas como PM2.5) o aerosoles tienen un mayor impacto en la salud humana.

Un grupo de PM identificado, PM2,5, tiene diámetros pequeños, sin embargo, áreas superficiales grandes y, por lo tanto, puede ser capaz de transportar varios materiales tóxicos, pasando por la filtración del vello nasal, llegando al final del tracto respiratorio con el flujo de aire y acumulándose allí por difusión, dañando otras partes del cuerpo a través del intercambio de aire en los pulmones.

La CAMe detalla lo siguiente:

  • Las PM10 son de diámetro menor o igual a 10 micrómetros (partículas finas).
  • Las PM2.5 son de diámetro menor o igual a 2.5 micrómetros (partículas ultrafinas).

"Por sus dimensiones se mantienen por más tiempo en el aire y entran fácilmente por nuestro sistema respiratorio, poniendo en riesgo nuestra salud y en particular la de grupos vulnerables como niños y adultos mayores", reitera.

En el caso de la CDMX, el principal generador de partículas contaminantes tanto PM10, como PM2.5 en la Zona Metropolitana del Valle de México son los vehículos de diferentes tipos de transporte.

La Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México afecta más a las personas con una afección respiratoria como asma o EPOC.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, sigla en inglés) explican que el ozono se ha relacionado con:

  • Tos y dolor al respirar profundamente
  • Irritación de pulmones y garganta
  • Sibilancias y dificultad para respirar durante el ejercicio o actividades al aire libre.

Aunque el ozono puede afectar a cualquiera, las de mayor probabilidad de sufrir molestias por altos niveles de ozono son las siguientes:

  • Personas con asma u otras enfermedades pulmonares
  • Adultos mayores
  • Personas que hacen ejercicio o trabajan duro al aire libre
  • Bebés y niños
La CAMe recomienda evitar exponerse a los picos de contaminación que vaya informando en sus canales oficiales para cuidar especialmente de los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Para este lunes que se prevé una mala calidad del aire se recomiendan las siguientes medidas:

  • Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.
  • Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.
  • Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.
  • Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.
  • Mantenerse informados sobre la calidad del aire con la App “Aire”, en el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx , en X (Twitter) @Aire_CDMX o al teléfono 5552789931 ext. 1.

