Bankaool va a contracorriente de otros bancos: No hacemos nada para prevenir lavado de dinero; somos fuertes

Con motivo de la 89 Convención Bancaria y haciendo un corte de caja tras lo ocurrido el año pasado tras las acusaciones de lavado de dinero, Juan Antonio Pérez Simón, director general de Bankaool, dijo en entrevista con Expansión que la empresa tuvo que hacer una inversión que mermó las utilidades el año pasado pero se mantienen como un banco rentable.

“Debido a la estrategia de expansión y el crecimiento inorgánico que vivimos en el verano pasado, se destinaron inversiones que redujeron el margen de utilidades en 2025”, destacó el banco. Las utilidades de Bankaool en 2025 fueron de 165 millones de pesos, una cifra casi 50% menor a los 327 millones que registró en 2024.

Y es que además de haber absorbido la mesa de cambios de Intercam y a 250 extrabajadores del banco, Bankaool también compró más de 40 sucursales de CI Banco en Veracruz, Puebla, Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Jalisco, Morelos, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Campeche.

Estas se sumarán a las 25 que ya tienen en Chihuahua.

El directivo no dio detalles del monto de estas transacciones pero dijo que estas compras fueron relevantes debido a que las personas siguen prefiriendo ver una sucursal.

“México todavía no está preparado para que te vayas por algo 100% digital”, aseguró. “A la gente le gusta ver una sucursal, le gusta sentir la seguridad de que hay algo construido ahí y que ahí está su dinero”.

Al preguntarle sobre la estrategia del banco para evitar señalamientos por lavado de dinero, Pérez Simón dijo que el banco no hace nada, ya que el área de PLD nació fuerte.

No estamos haciendo nada (para prevenir lavado de dinero) porque las áreas nacieron fuertes; para nosotros es muy importante todo el proceso de PLD y por eso las personas que trabajan en esa área son personas con más de 30 años de experiencia Juan Antonio Pérez Simón, director de Bankaool

Bankaool ha sostenido reuniones con la FinCEN, señaló el directivo, así como con otras autoridades en Estados Unidos, quienes han validado y aprobado los procesos del banco.

Sobre Veradat, el sistema que la Asociación de Bancos de México (ABM) echó a andar en estos meses para que los bancos compartan información sin violar el secreto bancario y tengan alertas en caso de que alguien quiera usar a los bancos para lavar dinero, Pérez Simón dijo que participarán en este plan en el futuro.