Eventos astronómicos de abril 2026: el calendario para seguir meteoros, alineaciones y fases de la Luna

Estos son los eventos astronómicos de abril 2026

Abril 01

Mercurio alcanza su punto más alto en su aparición matutina, hacia la constelación de Acuario.

Abril 02

02:11. Se presenta la Luna llena , con una distancia geocéntrica de 393 563 km y un tamaño angular de 30,3 minutos de arco.

Abril 03

18:48. Mercurio alcanza su mayor elongación al oeste, es decir, su máxima separación aparente del Sol en su aparición matutina.

22:17. Más tarde, Mercurio entra en dicotomía: el planeta se observa en media fase, con la mitad de su superficie iluminada.

Abril 04

10:33. Mercurio se ubica en afelio, a una distancia de 0,47 U.A. del Sol.

Abril 05

05:23. Ocurre el afelio de la Luna, con una distancia heliocéntrica de 1,0025 U.A., mientras la Tierra se sitúa a 1,0003 U.A. del Sol.

Abril 06

El sistema doble-doble Mizar y Alcor se mantiene en buena posición de observación durante la mayor parte de la noche, en la constelación de la Osa Mayor, hacia el norte de la esfera celeste.

Abril 07

08:30. La Luna alcanza el apogeo, con una distancia geocéntrica de 404 907 km y un tamaño angular de 29,5 minutos de arco.

Abril 08

13:03. Tiene lugar la conjunción de Venus y Ceres: Venus se posiciona a 4º 35´ al norte de Ceres, en las constelaciones de Aries y Cetus, respectivamente.

Abril 10

04:52. Se registra la fase de Luna Cuarto Menguante, con una distancia geocéntrica de 400 020 km y un tamaño angular de 29,8 minutos de arco.

Abril 13

09:59. Se observa la conjunción de Marte y Neptuno, con Marte ubicado a 0º 20´ al norte de Neptuno, en dirección de Piscis.

Abril 14

La galaxia M 104 (Galaxia del Sombrero), con magnitud 8,6, se encuentra bien posicionada para su observación hacia el sureste, en la constelación de Virgo.

21:52. También ese día, la Luna alcanza el perihelio, con una distancia heliocéntrica de 1,0010 U.A., mientras la Tierra se ubica a 1,0031 U.A. del Sol.

Abril 15

05:34. El objeto transneptuniano 136199 Eris entra en conjunción solar, pasando a 10º del Sol y ubicándose en apogeo a 96,49 U.A. de la Tierra.