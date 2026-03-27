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Eventos astronómicos de abril 2026: el calendario para seguir meteoros, alineaciones y fases de la Luna

De la lluvia de meteoros Líridas a múltiples conjunciones: el calendario astronómico de abril 2026 con horarios y fenómenos destacados.
vie 27 marzo 2026 12:54 PM
meteoros
Dentro de los eventos astronómicos de abril 2026, la lluvia de meteoros Líridas alcanzará su punto máximo el 22 de abril. (Nazarii Neshcherenskyi/Getty Images)

Mirar al cielo en las próximas semanas tendrá más de un momento clave: los eventos astronómicos de abril 2026 incluyen desde la presencia de meteoros hasta encuentros entre planetas y los cambios en las fases de la Luna que se podrán seguir a lo largo del mes.

Te dejamos las fechas y horarios para seguir cada evento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

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Estos son los eventos astronómicos de abril 2026

Abril 01

Mercurio alcanza su punto más alto en su aparición matutina, hacia la constelación de Acuario.

Abril 02

02:11. Se presenta la Luna llena , con una distancia geocéntrica de 393 563 km y un tamaño angular de 30,3 minutos de arco.

Abril 03

18:48. Mercurio alcanza su mayor elongación al oeste, es decir, su máxima separación aparente del Sol en su aparición matutina.

22:17. Más tarde, Mercurio entra en dicotomía: el planeta se observa en media fase, con la mitad de su superficie iluminada.

Abril 04

10:33. Mercurio se ubica en afelio, a una distancia de 0,47 U.A. del Sol.

Abril 05

05:23. Ocurre el afelio de la Luna, con una distancia heliocéntrica de 1,0025 U.A., mientras la Tierra se sitúa a 1,0003 U.A. del Sol.

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Abril 06

El sistema doble-doble Mizar y Alcor se mantiene en buena posición de observación durante la mayor parte de la noche, en la constelación de la Osa Mayor, hacia el norte de la esfera celeste.

Abril 07

08:30. La Luna alcanza el apogeo, con una distancia geocéntrica de 404 907 km y un tamaño angular de 29,5 minutos de arco.

Abril 08

13:03. Tiene lugar la conjunción de Venus y Ceres: Venus se posiciona a 4º 35´ al norte de Ceres, en las constelaciones de Aries y Cetus, respectivamente.

Abril 10

04:52. Se registra la fase de Luna Cuarto Menguante, con una distancia geocéntrica de 400 020 km y un tamaño angular de 29,8 minutos de arco.

Abril 13

09:59. Se observa la conjunción de Marte y Neptuno, con Marte ubicado a 0º 20´ al norte de Neptuno, en dirección de Piscis.

Abril 14

La galaxia M 104 (Galaxia del Sombrero), con magnitud 8,6, se encuentra bien posicionada para su observación hacia el sureste, en la constelación de Virgo.

21:52. También ese día, la Luna alcanza el perihelio, con una distancia heliocéntrica de 1,0010 U.A., mientras la Tierra se ubica a 1,0031 U.A. del Sol.

Abril 15

05:34. El objeto transneptuniano 136199 Eris entra en conjunción solar, pasando a 10º del Sol y ubicándose en apogeo a 96,49 U.A. de la Tierra.

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19:11. Más adelante ocurre la conjunción de la Luna y Mercurio, con la Luna a 5º 12’ al norte de Mercurio, en la constelación de Piscis.

Abril 16

00:46. Se presenta la conjunción de la Luna y Marte, con una separación de 3º 42’ en Piscis.

06:08. Continúa la actividad con la conjunción de la Luna y Saturno: la Luna se ubica a 5º 14’ al norte de Saturno, entre Piscis y Cetus.

16:26. Ese mismo día ocurre la conjunción de Mercurio y Neptuno, con Mercurio a 1º 25’ al sur de Neptuno, en Piscis.

Abril 17

11:52. Llega la fase de Luna Nueva, con una distancia geocéntrica de 364 169 km y un tamaño angular de 32,8 minutos de arco.

Abril 19

06:55. La Luna alcanza el perigeo, con una distancia geocéntrica de 361 621 km y un tamaño angular de 33,0 minutos de arco.

08:48. Se registra la conjunción de la Luna y Venus, con la Luna a 4º 45´ al norte de Venus, en Aries y Tauro.

16:52. Más tarde ocurre el acercamiento de la Luna y M 45 (Pléyades), con una separación de 1º 00’.

Abril 20

00:00. Se observa la conjunción de Mercurio y Marte, con Mercurio a 1º 48´ al sur de Marte, en Cetus.

08:03. Continúa la actividad con la conjunción de Mercurio y Saturno, con una separación de solo 30 minutos de arco.

17:36. Posteriormente se presenta la conjunción de Saturno y Marte, con Saturno a 1º 18´ al sur de Marte.

Abril 22

La lluvia de meteoros Líridas mantiene actividad entre el 16 y el 25 de abril, con su punto máximo el día 22. La tasa observable alcanza hasta 18 meteoros por hora, con un radiante en la constelación de Hércules. El fenómeno es originado por el cometa C/1861 G1 Thatcher y será visible desde las primeras horas del 22 hasta el amanecer del 23, hacia el noreste de la esfera celeste.

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22:04. Esa misma noche se produce la conjunción de la Luna y Júpiter, con la Luna a 3º 33´ al norte de Júpiter, en Géminis.

Abril 24

02:32. Se presenta la fase de Luna Cuarto Creciente, con una distancia geocéntrica de 374 993 km y un tamaño angular de 31,8 minutos de arco.

05:24. También ocurre la conjunción de Venus y Urano, con Venus a solo 46 minutos de arco al norte de Urano, en Tauro.

Abril 27

La galaxia Centauro A (Galaxia de la Hamburguesa) se mantiene visible durante prácticamente toda la noche, en la constelación del Centauro, hacia el sur-sureste de la esfera celeste.

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espacio Astronomía

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