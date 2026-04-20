Es de suma importancia no autodiagnosticarse ni automedicarse, pues existen enfermedades que ocasionan en su etapa inicial síntomas similares, pero cuyo tratamiento es diferentes para la recuperación de la salud. Como ejemplo tenemos al Síndrome coqueluchoide y la tos ferina .

Qué es el

Síndrome coqueluchoide

El Síndrome coqueluchoide presenta un cuadro clínico similar a la tos ferina, pero su agente causal es diferente.

Se caracteriza porque el paciente suele presentar episodios violentos y ocasionales de tos y se acompaña a la inspiración con un sonido conocido como “canto de gallo del francés coqueluche”.

A nivel mundial, esta enfermedad afecta a niños menores de 5 años de edad, siendo las mujeres las más afectadas. La transmisión es por contacto directo al respirar las gotas expulsadas por el paciente enfermo.

Síntomas

De 5 a 10 accesos de tos acompañado con silbido. También suele presentarse coloración violácea posterior a los accesos de tos

El paciente padece de lagrimeo, jadeo y hasta vómito. En algunas ocasiones convulsiones y mal estado general.

Las manifestaciones del paciente son muy similares a la tos ferina, por lo que se recomienda acudir a atención médica si presenta los síntomas antes descritos. Se debe aislar a los pacientes para evitar el contagio de otros menores.