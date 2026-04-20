La salud es el principal activo de las personas, lo cual las obliga a realizar medidas de cuidado y prevención para poder seguir con sus actividades y alcanzar sus propósitos. Y dentro de este esquema la visita al médico es crucial, pues un diagnóstico oportuno y con el respaldo de un análisis clínico permitirá una recuperación rápida del paciente.
Qué son el síndrome coqueluchoide y la tos ferina, similitudes en síntomas pero con tratamientos diferentes
Es de suma importancia no autodiagnosticarse ni automedicarse, pues existen enfermedades que ocasionan en su etapa inicial síntomas similares, pero cuyo tratamiento es diferentes para la recuperación de la salud. Como ejemplo tenemos al Síndrome coqueluchoide y la tos ferina .
Qué es el
Síndrome coqueluchoide
El Síndrome coqueluchoide presenta un cuadro clínico similar a la tos ferina, pero su agente causal es diferente.
Se caracteriza porque el paciente suele presentar episodios violentos y ocasionales de tos y se acompaña a la inspiración con un sonido conocido como “canto de gallo del francés coqueluche”.
A nivel mundial, esta enfermedad afecta a niños menores de 5 años de edad, siendo las mujeres las más afectadas. La transmisión es por contacto directo al respirar las gotas expulsadas por el paciente enfermo.
Síntomas
De 5 a 10 accesos de tos acompañado con silbido. También suele presentarse coloración violácea posterior a los accesos de tos
El paciente padece de lagrimeo, jadeo y hasta vómito. En algunas ocasiones convulsiones y mal estado general.
Las manifestaciones del paciente son muy similares a la tos ferina, por lo que se recomienda acudir a atención médica si presenta los síntomas antes descritos. Se debe aislar a los pacientes para evitar el contagio de otros menores.
Casos en México
La Secretaría de Salud tiene 541 casos resgistrados de enero al 4 de abril de este año, cifra inferior a los 745 del mismo periodo del año pasado.
Tratamiento
Se utilizan antibióticos por dos semanas para detener la infección, se mantiene la hidratación del niño así como una correcta oxigenación, en infantes menores de 1 año generalmente se hospitalizan.
Qué es la Tos Ferina
La tos ferina es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis, afecta únicamente a los seres humanos de cualquier edad y en los bebés puede provocar discapacidad permanente e incluso la muerte; se observa con mayor frecuencia en niños menores de 12 años pero mayores de 3 meses, señala la Secretaría de Salud.
¿Cuáles son los síntomas y cómo se contagia?
La Tos Ferina se adquiere cuando se tiene contacto con secreciones de las vías respiratorias de una persona infectada; aproximadamente entre una y dos semanas después.
Suelen presentarse síntomas de un resfriado común como secreción nasal, fiebre y tos ocasional que poco a poco se vuelve más severa.
Esta tos es muy fuerte, genera dificultad para respirar después de un ataque de tos con un silbido característico. Estos ataques de tos ocurren con mayor frecuencia durante la noche y dificultan actividades como comer o beber y pueden durar hasta 10 semanas
Casos en México
Al 4 de abril, las autoridades tienen confirmados 76 casos, un número menor a los 182 del mismo periodo del 2025.
De los 76 pacientes acumulados en el país, 34 corresponden a hombres y 42 a mujeres
Tratamiento contra la Tos Ferina
El tratamiento consiste en la administración de antibióticos y de líquidos por vía intravenosa cuando los ataques de tos son severos.
Los bebés son los que tienen un mayor riesgo de muerte y complicaciones debido a que la respiración puede detenerse temporalmente durante los ataques de tos.
Es posible prevenir esta enfermedad mediante la vacunación; la vacuna pentavalente acelular protege contra difteria, tétanos, tos ferina, poliomelitis e influenza tipo B. Se administran 4 dosis a los 2, 4, 6 y 18 meses. La vacuna DPT se aplica como refuerzo a los 4 años protegiendo contra difteria, tétanos y tos ferin
Con información de las secretarías de Salud y de Marina