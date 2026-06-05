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SpaceX firma contrato millonario con Google antes de su salida a bolsa

Los acuerdos con Google y Anthropic se concretan apenas unos días antes de la salida a bolsa de SpaceX, que será la mayor de la historia y que pretende valorar a la empresa en 1.8 billones de dólares.
vie 05 junio 2026 06:04 PM
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El contrato ocurre cuando los gigantes tecnológicos estadounidenses buscan dotarse de capacidad de cálculo para la IA y cuando Google quiere impulsar sus modelos Gemini. (Foto: AFP)

SpaceX acordó suministrar a Google una importante capacidad de cálculo informático, según un documento bursátil publicado el viernes, lo que refuerza al grupo espacial de Elon Musk como proveedor de infraestructuras de inteligencia artificial (IA).

Este contrato se da cuando los gigantes tecnológicos estadounidenses buscan dotarse de capacidad de cálculo para la IA y cuando Google quiere impulsar sus modelos Gemini.

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Acuerdo millonario

Según el acuerdo, Google pagará 920 millones de dólares mensuales hasta junio de 2029 por alquilar unos 110,000 procesadores gráficos (GPU) del fabricante Nvidia.

Se estima un pago total por casi 30,000 millones de dólares durante la vigencia del contrato.

El gigante de las búsquedas en línea comenzará a pagar la tarifa mensual completa en octubre de 2026.

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La firma entre estas empresas tecnológicas es de las más representativas en épocas recientes. (Foto: AFP )

El mes pasado, Anthropic, firmó otro contrato con SpaceX para alquilar uno de sus principales centros de datos en Memphis, Tennessee, por 1,250 millones de dólares al mes.

Originalmente, esas instalaciones se construyeron para abastecer de energía a la empresa rival de IA de Musk, xAI, que en febrero se fusionó con SpaceX.

Los acuerdos con Google y Anthropic se concretan apenas unos días antes de la salida a bolsa de SpaceX, que será la mayor de la historia y que pretende valorar a la empresa en 1.8 billones de dólares.

Salida a bolsa de SpaceX despierta dudas en Wall Street

Elon Musk quiere que SpaceX cotice en la bolsa y está pidiendo a los inversionistas que crean que la empresa de cohetes e inteligencia artificial vale 1,75 billones de dólares.

En Wall Street, no todos están convencidos, así lo reveló AFP el 20 de mayo pasado.

¿Qué significa realmente esa cifra? SpaceX obtuvo ventas por 18.500 millones de dólares el año pasado. Musk está pidiendo a los inversionistas que valoren la empresa en casi 100 veces esa cantidad.

Dicho de otro modo: incluso Apple, una de las empresas más valiosas del mundo, vale aproximadamente 11 veces sus ingresos anuales, según su capitalización bursátil. Nvidia, la favorita de la revolución de la IA, vale 25 veces su recaudación anual.

Leer más:

Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, y Shivon Zilis, un capitalista de riesgo, llegan para asistir a la boda de Dan Scavino, Jefe Adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, y Erin Elmore, Directora de Arte en Embajadas del Departamento de Estado, en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, 1 de febrero de 2026
Tecnología

Elon Musk anuncia la fusión de xAI con SpaceX en un intento para construir centros de datos especiales

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La próxima Oferta Pública Inicial (IPO) -es decir, cuando una empresa privada vende acciones al público por primera vez- podría ser una de las mayores de la historia.

De cara al despegue en Wall Street, previsto para mediados de junio, los defensores de SpaceX afirman que la empresa no es solo un negocio de cohetes, sino más bien la puerta de acceso al espacio.

"SpaceX controla los rieles y el acceso a la órbita", dijo Chad Anderson, director ejecutivo de Space Capital, una firma de inversión que ya posee una participación en SpaceX.

Sostiene que es apenas el inicio de un auge de infraestructura espacial que durará décadas y tendrá un valor de cientos de miles de millones de dólares, desde la sustitución de satélites envejecidos hasta la construcción de centros de datos en órbita.

El servicio de internet por satélite de la empresa, Starlink, ya genera la mayor parte de los ingresos y las ganancias de SpaceX.

"Si pueden convertirse en el proveedor de acceso a Internet de bajo costo para mucha gente en todo el mundo, eso puede ser una fuente enorme de ingresos y beneficios", dijo Jay Ritter, experto en IPO de la Universidad de Florida.

Y Musk ha dejado claro que está pensando en algo mucho más grande que las ganancias trimestrales: algo fuera de este mundo.

"Necesito asegurarme de que SpaceX siga enfocada en hacer que la vida sea multiplanetaria y en extender la conciencia hasta las estrellas", escribió en 𝕏 en marzo.

"Si SpaceX tiene éxito en este objetivo absurdamente difícil, valdrá muchos órdenes de magnitud más que la economía de la tierra".

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¿Empresa increíble o sobrevalorada? Expertos opinan

No tan rápido, dicen los escépticos.

Cuando SpaceX absorbió a xAI —la empresa de inteligencia artificial de Musk y propietaria de la red social 𝕏
— en febrero, se levantaron cejas en Wall Street.

Eric Jhonsa, de Dutch Asset Corporation, apuntó a un problema mayor: "Las startups de IA con pocos o ningún ingreso que están alcanzando valoraciones astronómicas".

"¿Es esta una empresa increíble o está ridículamente sobrevalorada? La respuesta es sí", bromeó Scott Galloway, profesor de marketing en la escuela de negocios Stern de la Universidad de Nueva York.

Geoff Robinson, analista financiero, fue más directo: "Si leo una opinión más de algún 'experto' sobre la IPO de SpaceX que ignore las leyes de la física financiera, voy a necesitar un cohete de verdad para escapar de tanta tontería".

Los críticos también plantean preocupaciones más básicas: los márgenes de beneficio en el negocio de los lanzamientos de cohetes son reducidos, los precios de Starlink pueden ser demasiado altos para conquistar al mercado masivo y todavía no está claro si los centros de datos en el espacio son siquiera una idea viable.

Kim Forrest, directora de inversiones en Bokeh Capital Partners, sostiene que las matemáticas financieras tradicionales simplemente podrían no aplicar en este caso.

"Lo que la gente realmente está comprando es la esperanza y el sueño del espacio comercial", dijo, "que es más que un sueño. Es una realidad".

Pero Ritter ofrece una nota de advertencia.

"Tienen que salir bien muchas cosas para que los ingresos y los beneficios crezcan lo suficiente como para justificar esa valoración", dijo.

"Y de vez en cuando ocurre, pero la mayoría de las veces algo no sale según lo planeado. Y ahí es donde he empezado a preocuparme por SpaceX".

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