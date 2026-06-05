SpaceX firma contrato millonario con Google antes de su salida a bolsa

Acuerdo millonario

Según el acuerdo, Google pagará 920 millones de dólares mensuales hasta junio de 2029 por alquilar unos 110,000 procesadores gráficos (GPU) del fabricante Nvidia.

Se estima un pago total por casi 30,000 millones de dólares durante la vigencia del contrato.

El gigante de las búsquedas en línea comenzará a pagar la tarifa mensual completa en octubre de 2026.

La firma entre estas empresas tecnológicas es de las más representativas en épocas recientes. (Foto: AFP )

El mes pasado, Anthropic, firmó otro contrato con SpaceX para alquilar uno de sus principales centros de datos en Memphis, Tennessee, por 1,250 millones de dólares al mes.

Originalmente, esas instalaciones se construyeron para abastecer de energía a la empresa rival de IA de Musk, xAI, que en febrero se fusionó con SpaceX.

Los acuerdos con Google y Anthropic se concretan apenas unos días antes de la salida a bolsa de SpaceX, que será la mayor de la historia y que pretende valorar a la empresa en 1.8 billones de dólares.

Salida a bolsa de SpaceX despierta dudas en Wall Street

Elon Musk quiere que SpaceX cotice en la bolsa y está pidiendo a los inversionistas que crean que la empresa de cohetes e inteligencia artificial vale 1,75 billones de dólares.

En Wall Street, no todos están convencidos, así lo reveló AFP el 20 de mayo pasado.

¿Qué significa realmente esa cifra? SpaceX obtuvo ventas por 18.500 millones de dólares el año pasado. Musk está pidiendo a los inversionistas que valoren la empresa en casi 100 veces esa cantidad.

Dicho de otro modo: incluso Apple, una de las empresas más valiosas del mundo, vale aproximadamente 11 veces sus ingresos anuales, según su capitalización bursátil. Nvidia, la favorita de la revolución de la IA, vale 25 veces su recaudación anual.