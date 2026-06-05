SpaceX firma contrato millonario con Google antes de su salida a bolsa

¿Empresa increíble o sobrevalorada? Expertos opinan
No tan rápido, dicen los escépticos.
Cuando SpaceX absorbió a xAI —la empresa de inteligencia artificial de Musk y propietaria de la red social 𝕏
— en febrero, se levantaron cejas en Wall Street.
Eric Jhonsa, de Dutch Asset Corporation, apuntó a un problema mayor: "Las startups de IA con pocos o ningún ingreso que están alcanzando valoraciones astronómicas".
"¿Es esta una empresa increíble o está ridículamente sobrevalorada? La respuesta es sí", bromeó Scott Galloway, profesor de marketing en la escuela de negocios Stern de la Universidad de Nueva York.
Geoff Robinson, analista financiero, fue más directo: "Si leo una opinión más de algún 'experto' sobre la IPO de SpaceX que ignore las leyes de la física financiera, voy a necesitar un cohete de verdad para escapar de tanta tontería".
Los críticos también plantean preocupaciones más básicas: los márgenes de beneficio en el negocio de los lanzamientos de cohetes son reducidos, los precios de Starlink pueden ser demasiado altos para conquistar al mercado masivo y todavía no está claro si los centros de datos en el espacio son siquiera una idea viable.
Kim Forrest, directora de inversiones en Bokeh Capital Partners, sostiene que las matemáticas financieras tradicionales simplemente podrían no aplicar en este caso.
"Lo que la gente realmente está comprando es la esperanza y el sueño del espacio comercial", dijo, "que es más que un sueño. Es una realidad".
Pero Ritter ofrece una nota de advertencia.
"Tienen que salir bien muchas cosas para que los ingresos y los beneficios crezcan lo suficiente como para justificar esa valoración", dijo.
"Y de vez en cuando ocurre, pero la mayoría de las veces algo no sale según lo planeado. Y ahí es donde he empezado a preocuparme por SpaceX".