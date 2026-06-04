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Tormenta geomagnética golpeará la Tierra hasta el 5 de junio y podría intensificar las auroras boreales

Debido a este fenómeno será posible que algunas personas disfruten de auroras boreales. La tormenta geomagnética deriva de emisiones intensas solares.
jue 04 junio 2026 05:31 PM
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NOOA alerta por tormenta geomagnética hasta el 5 de junio: ¿se podrán ver auroras boreales?
Una de las llamaradas provenientes del Sol se consideró dentro de las más intensas de la categoría de la NASA. (Foto: ChatGPT )

El Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos emitió una alerta de tormenta geomagnética de categoría G3, catalogada como fuerte, después de que el Sol lanzó tres fuertes llamaradas. Las afectaciones en la Tierra se prevé que sean los días 4 y 5 de junio.

El organismo estadounidense detalló que la tormenta se originó después de que el 3 de junio, el Sol emitió tres llamaradas fuertes; dos de categoría M y una de categoría X, la más fuerte dentro de la escala de la NASA.

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¿Qué provoca la tormenta geomagnética?

El centro meteorológico adscrito a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) explica que este fenómeno provocó una eyección de masa coronaria, que es una gran burbuja de plasma que se forma en la superficie del Sol. Cuando revienta, se lanzan grandes cantidades de material cargado eléctricamente hacia el espacio.

“Una eyección de masa coronal (CME) es una enorme nube de gas cargado eléctricamente, llamada plasma, que surge del Sol. Una sola eyección de masa coronal puede lanzar miles de millones de toneladas de material al sistema solar de una sola vez”, explica la NASA.

Las partículas que salieron del Sol se unen con pedazos de átomos rotos y a su vez componen el viento solar, que viaja a varios cientos de kilómetros por segundo y que tardan hasta un dia en llegar a la Tierra, es por ello que la alerta por tormenta geomagnética se emitió para este jueves 4 de junio, miso que podría extenderse hasta el 5 de junio.

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Efectos de la tormenta geomagnética

Las tormentas geomagnéticas de categoría G3, aunque se consideran peligrosos, no representan algún riesgo para la humanidad, pero sí llega a afectar la tecnología, entre las que se pueden enumerar las siguientes:

Variaciones e intermitencias en los sistemas eléctricos.

Problemas de orientación en satélites y naves espaciales.

Navegación satelital (GPS) intermitente, así como problemas en transmisiones de radio.

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UNAM y NOAA alertan una tormenta geomagnética severa: ¿habrá afectaciones en la Tierra?

¿Se podrán ver auroras boreales?

Auroras boreales tan al sur de Estados Unidos como Chicago.

Cuando las partículas provenientes del Sol golpean la Tierra e interactúan con el campo geomagnético del planeta, también interactúan con los gases de la atmósfera, este proceso que libera fotones, el mismo principio físico que ilumina los tubos de neón. De este choque nacen las luces coloridas que distinguen a las auroras .

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Auroras verdes, rojas o moradas

El color depende del gas involucrado y la altura de la colisión en la atmósfera:

- Verde: oxígeno excitado entre 120–400 km

- Rojo: oxígeno por encima de 300 km, en estado distinto

- Púrpura/violeta: nitrógeno, entre 120–200 km

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Energía solar tecnología

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