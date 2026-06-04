NOOA alerta por tormenta geomagnética hasta el 5 de junio: ¿se podrán ver auroras boreales?

¿Qué provoca la tormenta geomagnética?

El centro meteorológico adscrito a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) explica que este fenómeno provocó una eyección de masa coronaria, que es una gran burbuja de plasma que se forma en la superficie del Sol. Cuando revienta, se lanzan grandes cantidades de material cargado eléctricamente hacia el espacio.

“Una eyección de masa coronal (CME) es una enorme nube de gas cargado eléctricamente, llamada plasma, que surge del Sol. Una sola eyección de masa coronal puede lanzar miles de millones de toneladas de material al sistema solar de una sola vez”, explica la NASA.

Las partículas que salieron del Sol se unen con pedazos de átomos rotos y a su vez componen el viento solar, que viaja a varios cientos de kilómetros por segundo y que tardan hasta un dia en llegar a la Tierra, es por ello que la alerta por tormenta geomagnética se emitió para este jueves 4 de junio, miso que podría extenderse hasta el 5 de junio.