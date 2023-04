Nu quiere que sus clientes inviertan con apartados de dinero

"México subió la tasa de referencia y pues más o menos nosotros vamos siguiendo la tendencia. Si la TIIE sube, nosotros subimos y si baja, nosotros la bajamos", dijo Ludlow.

El Banco de México (Banxico) subió en marzo pasado la tasa de interés a 11.25%, como una herramienta para contener la inflación que está en 6.85%.

Nu, que ofrece tarjetas de crédito y débito, considera que los rendimientos de estos apartados son una manera de acercar a los clientes a las inversiones y al ahorro.

Una encuesta hecha por Nu a 1,500 clientes arrojó que 40% de ellos no hace un presupuesto, razón por la que no ahorra dinero. Otro 39% no ahorra porque considera que no llega a fin de mes y 14% dijo no saber cómo organizar su dinero.

"El saldo que tengas en tu Cajita ya no lo vas a ver como parte de tu saldo principal, entonces de cierta manera también tiene un componente de seguridad porque no es visible ese saldo y al no verlo, no lo gastas", detalló Ludlow.

El directivo añadió que esta herramienta será solo la primera de otras funcionalidades que esperan lanzar en el futuro para ayudar a sus clientes a manejar mejor sus finanzas personales.

¿Se pueden hacer retiros de efectivo?

Si un cliente desea hacer retiros de efectivo puede acudir a tiendas como Walmart, Soriana y La Comer. El monto máximo de retiros por día es de 2,000 pesos.

También se pueden hacer retiros de efectivo en cajeros de otros bancos, aunque cada uno cobrará una comisión por disponer del efectivo.