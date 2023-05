López Obrador dijo que cuando en 2001 Citi compró Banamex no se pagaron impuestos debido al influyentismo entre políticos y empresarios: "hubo engaño", afirmó.

El político tabasqueño defendió su idea de que el Gobierno compre un banco o tenga participación en él, ya que habría ahorros en los pagos de comisiones y porque el presupuesto federal se maneja en la banca comercial.

"Imagínense que el presupuesto se maneje en un banco público, ¿cuánto es ahorro de comisión?, es igual que si se tuviere dinero en cualquier banco comercial", comentó.

Dijo que le planteó al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que hablara con Citi para confirmar que Banamex vale 7,000 millones de dólares (mdd), y de los cuales 2,000 mdd serían para el pago de impuestos: "Ya se reduce a 5,000 mdd, si el Gobierno aporta, ya solo quedan 2,000 mdd para accionistas mexicanos de todos los niveles".

López Obrador cuestionó el que por qué un gobierno no puede tener su propio banco, cuando en otros países sí hay. Agregó que también se hacen pagos a las aseguradoras.

"No descarto en hacer la solicitud de hacer un banco porque podemos cumplir los requisitos. Todas las operaciones se hacen por aplicaciones, ya no hacen falta las ventanillas. Todo lo que cobra la Tesorería de la Federación es con aplicaciones. Si no se pueden tener las oficinas sí se puede tener el sistema para recibir o recaudar los fondos. Es cosa de ver los requisitos y se podría lograr o el mismo Banco del Bienestar que tuviese una plataforma digital", afirmó el Jefe de Estado.

López Obrador aclaró que sus comentarios no significan que se pretenda expropiar a los bancos.

Durante el año pasado, la banca comercial tuvo ganancias por 236,000 millones de pesos (mdp), de los cuales 20,433 mdp se los llevó Banamex, según cifras presentadas en la conferencia: "lo que significaría que el gobierno tenga ahí sus cuentas", dijo el presidente.