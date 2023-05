“Veo muy complicado que no lo hagan en México, porque es una empresa mexicana, diseñada para inversionistas mexicanos”, detalló. “Difícilmente creo que no será el mercado mexicano el que les recomienden en su momento para hacer una oferta pública inicial”.

Martínez abundó en la historia de 130 años de la BMV como el vehículo para la salida al mercado bursátil de las empresas, pero también en que cuentan con la infraestructura adecuada para llevar a cabo la operación de Banamex. Al final, dijo, la OPI anunciada el miércoles representa una oportunidad que emociona a los jugadores del mercado.

El impacto de la salida de Banamex a la BMV tendría además un efecto positivo multiplicador en otras empresas que han considerado una OPI.

“Si es algo tan visible y de un monto tan grande, hará que mucha gente voltee a ver este mercado que para ellos hoy es desconocido o no es desinterés”, dijo. “Financieros y no financieros, inversionistas y no inversionistas, el mismo gobierno tan interesado e involucrado. Sí, es una operación que tendrá la atención de todos”.

Martínez no es nuevo en el terreno de las OPI bancarias; en 2012 llevó a cabo la de la filial mexicana de Santander, que en su momento llegó a un valor de 16,500 millones de dólares, con una mayoría de inversionistas extranjeros.

“Pero fue una operación mexicana”, enfatizó el directivo. “Fue la experiencia que viví, me tocó esa emisión, entonces claro que se puede hacer”.

De acuerdo con Reuters, Citi analiza tanto el mercado accionario de Nueva York como el mexicano, sin tener claro cuál de las dos bolsas sería la elegida.

“No sabemos si lo van a listar en México o Estados Unidos. Las Bolsas de Valores en México tienen muy poca profundidad, poca liquidez y la realidad es que están concentradas en muy pocas emisoras y el mercado más grande a nivel mundial es Estados Unidos. No descarto que se pueda hacer en ambos mercados”, dijo Alejandra Marcos, economista de Intercam.

En tanto, María Ariza, directora de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), afirmó que el mercado mexicano tiene dos años para asegurar las condiciones idóneas, que ahora no existen, que lleven a Citi a decantarse por realizar la OPI de Banamex en el país y no en Estados Unidos.

El mercado bursátil mexicano se ha caracterizado en los últimos años por la escasez de OPI y una baja participación e interés de nuevas empresas para formar parte, ya sea de BIVA o de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

“Queda tiempo”, aseguró Ariza. “Va a depender de la estrategia de Citi, pero México tiene que generar también, al momento de la colocación, un mercado atractivo, dinámico y profundo, tenemos que trabajar en ello”.