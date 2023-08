Con el cartón y Scribe, BioPappel crece en la economía circular

En su planta de Tizayuca, Hidalgo, la empresa recopila, procesa, fabrica y diseña los empaques para empresas como Jumex, Alpura, Sabritas, Kirkland, Domino's Pizza o Little Caesars. También reciclan cuadernos de su propia marca Scribe.

La empresa ha crecido en los últimos años gracias al comercio electrónico -que en 2022 generó ventas por 528 millones de pesos, de acuerdo con la Asoación Mexicana de Venta Online (AMVO)-, especialmente en la pandemia.

Reciclar cartón tiene su chiste: la empresa no puede usar el cartón que encerado, debido a que es un material no reciclable y al que no se le impregna el agua.

En la planta de Tizayuca, el cartón llega desde los centros de acopio y pasa por máquinas que van quitando ligas, grapas o cualquier material metálico. Posteriormente se hidrata el cartón hasta que queda la fibra, que será pasada a un tipo de horno que irá fabricando las hojas de cartón o papel.

Con el reciclaje de cartón, la empresa evita importación de material del extranjero, especialmente el asiático. En la planta de Tizayuca no solo se recicla papel: la empresa también tiene procesos para reciclar agua.

La empresa cuenta con una alberca que le permite captar agua pluvial y así reciclar 54.4% de toda el agua que usa en sus procesos.

El año pasado, se reutilizaron 18.67millones de metros cúbicos de agua y el objetivo que se tiene para este 2023 es de 19.6 millones de metros cúbicos de agua.

BioPappel ha invertido más de 2,500 millones de pesos en procesos de sustentabilidad.

El reciclaje no se limita al cartón que viene de los 55 centros de acopio que tiene distribuidos en el país. La empresa también hace el diseño de las cajas que solicitan las empresas y cuando se hacen cortes, los pedazos de cartón sobrantes caen dentro de un sistema que permite reciclar hasta el más pequeño pedazo de cartón.

¿Cuáles son los negocios de BioPappel?

La empresa está dividida en tres grupos. Titán, que es la empresa que se encarga de hacer cartón, papel liner, empaques corrugados y bolsas de papel.

Scribe, es la marca más icónica de cuadernos en el país aunque también se dedica a fabricar papel bond cortado, papel para libros, etc.

McKinley es la división en Estados Unidos. En ella se hacen empaques, envases, papel blanco y café, así como papel para sacos (como el empaque para cemento o harina).

En total, BioPappel tiene operaciones en 17 estados del país, en nueve estados de Estados Unidos y Colombia. Emplea a más de 13,000 personas entre puestos fijos y temporales a nivel global.