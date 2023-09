México apuesta por relaciones con todo el mundo, cuidando vecindad con EU

El presidente aseguró que “vamos a seguir guiándonos por el dólar. No vamos a experimentar con otras monedas”.

“Hay que mantener relaciones con todos los gobiernos, pero por razones de vecindad, por lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos, que millones de mexicanos trabajan en EU (25 millones), por nuestra integración económica y comercial, por razones de geopolítica, tenemos que mantener una buena relación con nuestros vecinos”, sostuvo el mandatario en la conferencia matutina.

El pasado 24 de agosto se dio a conocer que se aceptó la incorporación de 6 países : Argentina, Egipto, Irán, Etiopía, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos al bloque de los BRICS, esto a partir del 1 de enero del próximo año.

El presidente aseguró que busca fortalecer a América del Norte en lo económico y lo comercial y, en un segundo paso, apuesta por la integración de todo el continente americano, incluyendo a Estados Unidos y Canadá.

“Si América se fortalece, si América del Norte se consolida como una región económica-comercial fuerte y no pierde competitividad con relación a Asia, en especial con China, si se mantienen los equilibrios” habrá paz en el mundo.

Por último, el presidente López Obrador sostuvo que México debe mantener la relación comercial y económica con Estados Unidos, siempre que se haga valer la soberanía.

“Integración económica y comercial, pero siempre manteniendo a nuestro país como un país libre y soberano. Que no nos absorban, que no nos conviertan en colonia; que los gobiernos de México no sean títeres de ningún gobierno extranjero”, apuntó.