Jonathan Heath ve riesgos para la inflación en el paquete fiscal

"Esto es un estímulo fiscal y lo que significa es que mientras nosotros, con la política monetaria, estamos pisando el freno, el gobierno federal está pisando el desacelerador y esta desincronización nos complica nuestro trabajo", dijo Jonathan Heath en su participación en la Cumbre Financiera Global 2023.

El economista también resaltó que esto sólo es un riesgo que no se ha materializado. Sobre la guerra entre Israel y Hamás, el subgobernador del banco central dijo que no hay un impacto relevante debido a que no son países con gran conexión comercial al exterior.

Además, Heath reiteró que la política restrictiva debe estar por un tiempo prologado para asegurarse que la inflación siga bajando y que se alcance el objetivo del 3% a principios de 2025.

Impacto del salario mínimo

Sobre el salario mínimo para el 2024, Heath estima un incremento para 2024 de entre 20 y hasta 25% para cumplir con los planes del Gobierno federal.

Pero, destacó que la falta de mano de obra calificada provocará que haya un aumento real de los salarios, lo que más adelante sí podría implicar un reto para la política monetaria.