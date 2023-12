¿Quién no recibe aguinaldo?

“Las personas trabajadoras del hogar no siempre lo reciben; las personas que están en la informalidad tampoco lo reciben. Todos los que, a pesar de ser trabajadores, pero están por honorarios, no lo reciben; ni los prestadores de servicios profesionales -en la formalidad e informalidad-”, explica Rolando Silva, integrante de la comisión técnica de seguridad social del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Asimismo, algunos trabajadores formales no reciben aguinaldo, lo reciben fuera de tiempo o no se lo pagan completo. Sin ser una cifra oficial, se estima que cerca del 30% de los trabajadores no recibe el aguinaldo, agregó Silva Briseño. “No podríamos tener una cifra oficial porque habría la obligación de sancionarlos”, señaló.

En noviembre, el IMSS registró la cifra de 22.4 millones de trabajadores formales.

En octubre de este año había 32.9 millones de personas en la informalidad, 55.4% de la población económicamente activa.

Pequeños comercios

En lo que respecta a los pequeños comercios, que en su mayoría son negocios familiares, en esta temporada reciben “regalías navideñas” o un bono de fin de año.

“Se expresan de muchas formas. Desde honrar el costo de algo que se busca comprar”, a través de ir ahorrando durante todo el año para tener un “guardadito” en estas fechas, explica Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional del Pequeño Comerciante (ANPEC).

“En algunos casos saldría más barato entregar una quincena -lo que marca la ley- como aguinaldo. Terminan dando de más”, asegura el dirigente de la alianza, sin precisar un monto.