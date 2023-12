Actualizan impuesto a refrescos y cigarros; no logra su objetivo de salud

La cuota IEPS por litro de bebidas saborizadas y con cualquier tipo de azúcares añadidos se cobra desde 2014 y, hasta 2019, fue de un peso. A partir de 2020 se actualiza conforme a la inflación.

De 2014 y hasta el cierre de 2022, el impuesto a las bebidas como refrescos y jugos procesados había generado 34,002 millones de pesos (mdp) al erario público, en promedio, cada año ha contribuido con 3,778 mdp, refieren cifras de la SHCP.

A diferencia de otros países, estos recursos no son etiquetados en México para el financiamiento de los servicios de salud, refiere el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Ademas, el cobro de esta cuota poco ha desincentivado la compra de estas bebidas o contribuido a la prevención de enfermedades relacionadas con su consumo. En nueve años, de 2010 a 2019, la tasa de mortalidad por diabetes pasó de 59 a 65 decesos diarios, de acuerdo con el informe Health at a Glance: Latin America and the Caribbean 2023 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

El 18.4% de la población mexicana mayor a 20 años vive con diabetes, de las cuales el 31% no lo sabe, refiere la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022. México es el cuarto país que más consume refresco, con 133 litros por persona en 2022, le anteceden Bélgica, Argentina y Estados Unidos, de acuerdo con Statista.

IEPS a tabaco no atiende necesidades

El IEPS genera una cantidad importante de recursos al gobierno federal, no obstante, estos no se ven reflejados en los presupuestos para atender enfermedades relacionadas con el tabaquismo.

De acuerdo con el CIEP, atender estos males tiene un costo cercano a los 50,000 mdp al año, pero el gasto de la Secretaría de Salud para prevenirlos es de apenas una veinteava parte de este: 2,500 mdp.

Además de su etiquetado y transparencia en el uso del dinero que se cobra por IEPS al tabaco, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los impuestos totales al tabaco representen el 75% o más del precio de venta final.

Para lograr esto, el IEPS específico por cigarro debería pasar de 0.51 pesos a 1.3 pesos, con ello la recaudación por IEPS alcanzaría 58,407 mdp. Idealmente, 70.5 % de los recursos podrían concentrarse en la Secretaría de Salud. Esto es 41,166 mdp, equivalentes a 53% del presupuesto del programa Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral, refiere el CIEP en su análisis Alternativas de Financiamiento para el Sector Salud.