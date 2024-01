"El ingeniero José Kaún Nader asumirá interinamente las funciones de director general de Value Grupo Financiero y de su subsidiaria Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa (Value Casa de Bolsa), en tanto el Consejo de Administración sesiona para ratificar dicho nombramiento, lo que ocurrirá en los próximos días", dijo la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) este viernes.

Añade que Kaún Nader realizó estudios de Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y que ha sido director de Promoción de Value Casa de Bolsa desde finales de 1993.

Ha realizado durante los últimos años actividades relacionadas con la Dirección General y a su cargo ha estado la operación día a día del grupo financiero, en virtud de que el señor Carlos Bremer Gutiérrez estaba enfocado en el diseño de estrategias y en actividades de relaciones públicas.

"Kaún es accionista y consejero propietario de Value Grupo Financiero y de sus entidades financieras subsidiarias desde hace 30 años. Cuenta con una amplia experiencia de más de 40 años en el sistema financiero mexicano", dijo la compañía.

Carlos Bremer Gutiérrez falleció este viernes tras haber presentado problemas de salud en la semana.