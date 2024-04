De ganar elecciones, asesores de Sheinbaum ven reforma fiscal a distancia

Quien es la actual presidenta del Consejo de Grupo Minsa, explicó que los cambios en materia fiscal no serían necesarios en los primeros años, porque la apuesta es por ayudar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en sus primeros años de vida.

"Hay programas excelentes en Caintra (Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León), precisamente que nacieron en Nuevo León, para llevar estas pymes de dos años de vida a cinco años de vida o a duplicar su vida promedio. Y en ese sentido, primero tenemos que apostar por ayudar a las pymes y luego por formalizarlas, o en paralelo, por formalizarlas. Y para eso no se requiere una reforma fiscal o al menos no en el corto plazo", dijo la asesora económica.

En los 100 compromisos de la candidata a la Presidencia , el equipo económico considera que hay un espacio a la hora de hacer más eficiente la recaudación de impuestos, por el lado de los grandes contribuyentes, por ejemplo, explicó Irvin Rojas, asesor económico de la candidata y embajador de Diálogos por la Transformación en entrevista en el podcast de Expansión, ' Cuéntame de Economía '.

Explicó que también está considerada una segunda fuente de ingresos y esta es aprovechar la actual infraestructura fiscal y mayor uso de inteligencia del SAT para incorporar a más personas y empresas a los regímenes fiscales que ya existen.

No descartó el hecho de proponer una reforma tributaria.

"Lo que no dice el plan económico es que no se puedan explorar algunas otras opciones en cuanto existan las posibilidades de diálogo, nunca podemos descartar, digamos, la bondad de la política para construir acuerdos. (…) hay que analizarlo, no hay un no tajante”, dijo a Expansión .

En tanto, la asesora de la candidata destacó que el objetivo, de ganar la Presidencia, es garantizar la responsabilidad fiscal, pues no se incrementará la deuda pública, ni se va a dejar de invertir, "porque se requieren inversiones estratégicas prioritarias, pero también urgentes, en temas de transmisión, en temas de distribución, en temas de resolución de proyectos de agua.