Tipo de cambio y altas tasas están definiendo inversiones en México: BofA

"La percepción de inseguridad que hay en México no es una razón para no invertir pero si es uno de los elementos que tenemos que constantemente manejar ante la inversión extranjera. Les hacemos ver que México es un país que va mucho más allá de un problema de inseguridad -que si lo tenemos y lo estamos pues lo estamos combatiendo y lo tenemos que seguir combatiendo- pero no es una razón para no invertir en México", destacó Romano.

Para los inversionistas, de acuerdo con el banquero, la preocupación no está en las finanzas públicas sino en la oportunidad de mercado que ofrece un país.

"Un empresario no está viendo las finanzas públicas está viendo cómo no perder su mercado".

Sobre las finanzas de Pemex, la petrolera mexicana más endeudada del mundo, Romano dijo que se tienen que destinar recursos públicos a proyectos productivos que beneficien a los mexicanos en lugar de apoyar a la petrolera.

Y es que el gobierno federal ha hecho una serie de transferencias patrimoniales y reducido su carga fiscal en los últimos años y la petrolera ha perdido su grado de inversión con las calificadoras.

“Creemos que el gobierno tiene muy claro que Pemex requiere de un trabajo mayor para poder hacerla una empresa productiva. Desde ahí consideramos que una de las prioridades que debe tener México hacia adelante es estructurar a Pemex para que vuelva a ser contributiva al país, al mercado y las finanzas públicas”, precisó Romano.