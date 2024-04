"¿Cuál va a ser el tema de esta revisión?, sin duda que gane Biden o Trump; tratar de reescribir temas de capitulo automotriz; dependiendo quién gane en México, el tema de los transgénicos, pero esos no van a ser los elementos que hacen y deshacen el Tratado, el gran tema de la revisión en 2026 se llama China, y se llama la inversión de China en México", dijo Ildefonso Guajardo, responsable de asuntos internacionales de la campaña de Xóchilt Gálvez, candidata a la Presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México.

En el Bloomberg Insights Summit, el funcionario explicó que el año pasado la secretaria del Tesoro de EU, Yanet Yellen vino a México para lograr un acuerdo con México para hacer la discriminación de qué tipo de inversión en México debemos aceptar de China.

"México debe definir el posicionamiento, todo lo que cumpla con leyes mexicanas y el acuerdo debe ser recibido, el dinero de dónde venga no tiene color. Donde sí tenemos que ser cuidadosos es cuando esa inversión entra con tecnología sensible y con vulnerabilidad de la seguridad de América del Norte; telecomunicaciones y áreas estratégicas que pueden representar un reto para la seguridad de Estados Unidos", dijo quien fuera secretario de Economía en la administración de Enrique Peña Nieto, y principal negociador del T-MEC para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En tanto, Diana Alarcón, ex coordinadora general de Asesores y Asuntos Internacionales del Gobierno capitalino, y asesora de Sheinbaum, explicó que el proyecto de la candidata considera más la diversificación del comercio de México bajo sus propios intereses.

"China, y en general no diría China, sino la diversificación de nuestro comercio con el mundo, me parece importantísimo, una cosa es reconocer que la mayor parte de nuestro comercio e intereses comerciales están en Norteamérica y otra es la necesidad y la importancia de diversificar el comercio alrededor de los propios intereses de México y los mexicanos. Me parece que el tema China debe ser discutido en ese contexto sin mayor complicación", comentó Alarcón.

El pasado siete de diciembre Yanet Yellen visitó México y tuvo reuniones con banqueros y con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

En el marco de esas reuniones ambos países firmaron un acuerdo para establecer un grupo de trabajo bilateral para intercambiar información sobre inversión extranjera , de conocimientos técnicos y mejores prácticas.