Fondo de Pensiones durará hasta 10 años: Hacienda

"El Fondo de Pensiones, como está pensado, así nada más para compensar, mínimo puede durar entre 8 y 10 años", sostuvo.

El funcionario dijo que en este tiempo el Fondo puede funcionar sin que se sobrepase. "No es un fondo de pensión en general, sino es un fondo para igualar a mínimo los retirados bajo estos esquemas a partir de la reforma de 1997", añadió.

Refinanciar la deuda de Pemex llevará años

Ramírez de la O destacó que, tras seis años de aprendizajes, se ha detectado la necesidad de enfocarse en el refinanciamiento de la deuda de Pemex directamente con el gobierno.

"En efecto, no se puede ocultar el sol con un dedo, es una empresa muy grande que lleva seis años de reestructura", dijo en el evento.

El secretario de Hacienda dijo que Pemex ya cuenta con una línea en el presupuesto de egresos que antes no se le daba.

"Este es el inicio de un de una optimización, es decir en el sentido de que el balance del gobierno federal va a estar más dedicado a las atenciones de las necesidades de Pemex", añadió.

Ramírez de la O destacó la necesidad de analizar las oportunidades para reducir costos y ser mucho más efectivo en las inversiones.

¿Se queda en Hacienda?

Al cuestionarlo sobre las intenciones de la candidata Claudia Sheinbaum de que se mantenga al frente de la Secretaría de Hacienda, al menos al inicio del sexenio, Ramírez de la O declinó aceptar o rechazar dicha propuesta.

"No la puedo contestar, no es apropiado para mí, excepto decir que es un gran honor estar en la Secretaría de Hacienda con el presidente López Obrador; que va a ser un honor bajo cualquier escenario estar en la Secretaría de Hacienda, pero no puedo responder en concreto esa a esa pregunta", dijo al finalizar su participación.