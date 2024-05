Los jóvenes quieren más dinero público para educación y salud

Claudia Sheinbaum propone ampliar el acceso a la pensión universal a mujeres de 60 a 64 años y continuar con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Para jóvenes propone llegar a un millón de becas para estudiantes universitarios, además de aumentar las becas para estudiantes de educación media superior en escuelas públicas.

Xóchitl Gálvez propone que las personas tengan acceso a la pensión universal a partir de los 60 años, revisar comisiones de las afores, que el gobierno pague más a las cuentas de retiro de los trabajadores, fomentar el ahorro voluntario y eliminar el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Alejandra Macías, directora del CIEP consideró que las propuestas en materia de pensiones no contemplan fuentes de financiamiento, pues también están planteando que no haya reforma tributaria en los primeros años de la siguiente administración.

“Antes de esto ya decíamos que hay una inviabilidad con el déficit tan grande que traemos para este año, la pregunta es cómo le vamos hacer, ¿a qué rubros le van a quitar, porque no hay más? Las proyecciones de Hacienda para 2025 nos dicen que tiene que haber un ajuste de tres puntos porcentuales en el gasto, para que el déficit caiga, pero me estás diciendo que gaste más, y en subsectores que no son salud, que están subfinanciados y subejercidos”, comentó Macías.

También los efectos del cambio climático en la disponibilidad y provisión de un recurso vital como el agua, y la importancia de que toda la población tenga acceso a una vivienda digna, refiere.

Entre los encuestados de la UVM el 38.1% mencionó que, si tuviera la oportunidad, destinaría más presupuesto a Fomento a la vivienda.

“Será crucial que la siguiente administración aborde estos temas con soluciones urgentes y prácticas, idealmente en los primeros momentos de su gestión. Por ello, es necesario generar evidencia para una mejor toma de decisiones que incluya políticas redistributivas para reducir la desigualdad que se ha ido acrecentando en los últimos años. La educación de calidad a lo largo de toda la vida es un punto de partida indispensable para mejorar el bienestar de la población”, consideró el CIEP.