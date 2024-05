Más del 70% de los jóvenes enfrenta poca oportunidad laboral y bajos salarios

La encuesta del COP de la UVM en alianza con Expansión apunta que lo que más aqueja a los jóvenes es la falta de oportunidades de trabajo, con 76.4% de las respuestas, seguido por los bajos salarios, con 74.3%.

En estos problemas se abre una brecha de género, es mayor el porcentaje de mujeres que los enfrentan; en la falta de oportunidades laborales es un 79.3% contra 73.5% de hombres, mientras que en los bajos ingresos es 78% contra 70.5%.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), de los jóvenes que buscan participar en la economía, dos de cada 10 no buscan empleo porque consideran no tener posibilidades de encontrarlo, o de encontrar un trabajo de calidad.

La paradoja de las oportunidades

En México, la tasa de desempleo de los jóvenes se ubicó en 5.26% al cierre de 2023, es más alta que el promedio nacional (2.7%), según datos de la ENOE del Inegi.

Es una realidad la percepción de la falta de oportunidades para los jóvenes en el mercado laboral mexicano, pero también hay empresas que se están enfrentando a la escasez de talento humano. Para Tania Arita, directora de reclutamiento de Talent Solutions de Manpower Group, esto es una paradoja.

En las evaluaciones que hacen dentro de Manpower se encuentra que 65% de las empresas dice tener problemas para encontrar talento, y a la par, 60% de los jóvenes señalan dificultades para insertarse laboralmente.

“¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que sucede es que sí existen ofertas de empleo, pero los empleadores no están encontrando las habilidades que necesitan para ocupar esas posiciones”, comenta Arita.

Por ejemplo, en el sector de la tecnología, ocho de cada 10 empresas refiere que tiene dificultades para encontrar a sus recursos humanos.

Otras empresas que están viendo esta problemática son las del sector transporte, logístico y automotriz.

Un factor que la especialista encuentra importante ante la falta de oportunidades laborales es que las carreras universitarias se están volviendo obsoletas.

“Nuestras carreras universitarias o lo que nosotros estudiamos, lo que a mí me sirvió hace un año, no necesariamente me va a servir para hoy, inclusive vemos profesiones u oficios que ya no se ocupan, pero que hoy tenemos nuevas demandas”, explica Arita.

El IMCO señala que las carreras más estudiadas en México son las mismas desde hace una década, esto refleja la necesidad de adaptarse a las demandas laborales cambiantes.

La experta de Manpower dice que esta situación debe llevar a la reflexión y que el gobierno, la academia y el sector empresarial deben resolver juntos.

En general, comenta que el panorama para los jóvenes es de más oportunidades por el fenómeno del nearshoring, el desafío es desarrollar habilidades más sofisticadas, y también una vez que los jóvenes se inserten en el mercado laboral, tienen el reto de mantenerse.