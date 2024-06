EU detendrá importación de aguacates desde Michoacán hasta resolver inseguridad

Pero después apuntó que puede ser en los próximos días, "puede ser miércoles o jueves que se reabra, quizás hoy mismo", agregó en una entrevista con la emisora Radio Fórmula.

Michoacán exporta aguacates por más de 3,500 millones de dólares al año, principalmente a Estados Unidos, que importa alrededor de un millón de toneladas anuales. Otro millón es para consumo doméstico de la fruta, que es vendida también a otros 30 países.

Los inspectores, que el gobernador identificó como mexicanos que trabajan en la embajada estadounidense, no corrieron "ningún riesgo" durante el suceso, que no estuvo ligado a su labor, según Ramírez. "La información que nosotros tenemos es que no hubo un tema directo contra ellos por la actividad que realizaban", dijo.

Tras lo ocurrido en Aranza, Washington suspendió la labor de los inspectores "por protocolo", añadió el gobernador, y bloqueó las exportaciones de la fruta. El lunes, un portavoz del Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijo que las inspecciones se habían detenido hasta nuevo aviso.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero Base, refirió que el impacto económico dependerá de la duración de la suspensión. "En los primeros 4 meses del año, México exportó 1,193.8 millones de dólares en aguacate, equivalente a 0.74% de las exportaciones totales de México a Estados Unidos. Esto es un promedio por mes de 298.45 millones de dólares".

Puntualiza que los datos salen del cubo de comercio exterior de Banxico, y si bien, no se divide por estado de origen, un documento del USDA publicado en abril de este año, mencionan que en 2023 en Michoacán se produjo el 72.9% del aguacate mexicano.

"Tomando ese porcentaje y la exportación mensual promedio de aguacate a EEUU, una suspensión de 1 mes tendría un costo probable de 217.5 millones de dólares", calculó Siller.

