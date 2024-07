Créditos a la Palabra recuperó solo 20 centavos por cada peso que otorgó

La funcionaria federal dijo en conferencia de prensa que este programa se implementó en el 2020 como respuesta a la contingencia por la pandemia de covid-19. El objetivo era los pequeños negocios con un préstamo de 25,000 pesos que se podían pagar a tres años.

“El programa de Créditos a la Palabra fue dado en situaciones muy difíciles, en plena pandemia, cuando los (negocios) estaban prácticamente a punto de cerrar. Ahí la recuperación fue mucho más baja, pero creemos que se cumplió con el fin de apoyar en ese momento; muchos lo utilizaron para pagar sueldos y salarios, otros para pagar sus rentas y otros simplemente para mantenerse abiertos”.

“Alrededor de un 20% de recuperación, todavía siguen pagando, eso es también lo interesante que las personas están haciendo un esfuerzo para pagar”, explicó.

Créditos a la Palabra fue un programa vigente entre 2020 y 2021 se otorgaron 1,457,722 apoyos por un monto de 36,443 millones de pesos.

La titular de Finabien, Rocio Mejía Flores, durante la conferencia de prensa desde el Museo del Telégrafo en la CDMX. (Foto: Facebook Finabien)

Tandas para el Bienestar

Sobre el programa de Tandas para el Bienestar, la funcionaria federal detalló que hubo una recuperación de 70% del dinero que se dispersó.

Tandas para el Bienestar otorgó 1,264,823 apoyos por un monto de 8,138.6 millones de pesos entre los años 2019 y 2022.

Sobre este programa, la titular de Finabien explicó que hay un seguimiento de los beneficiarios para que tengan una capacitación constante para que vayan fortaleciendo sus negocios.

La titular de Finabien recordó que el organismo no actúa como banco, sino transmisores de dinero a grupos desprotegidos, "no son como tal créditos, son en realidad apoyos financieros a los micro y pequeños negocios y que se manejan como tal desde el presupuesto capítulo 4 mil, que son subsidios. En el momento en que se coloca este apoyo, en ese momento se da por ejercido".

“No hay una contabilidad que lleve si hay cartera vencida o no, en ese momento se da por ejercido”, explicó desde el Museo del Telégrafo en la CDMX.

“En los dos últimos años, gracias a la recuperación que hemos hecho de los créditos-apoyos, todos se han dado por la pura revolvencia y la recuperación, ya no tuvimos presupuesto de egresos de la Federación, ni 2023 y 2024, sino que todos estos créditos, incluyendo los del Huracán Otis, 345 millones de pesos en Acapulco y Acayuca, viene directamente solo de la pura recuperación”.

Morosos no van a Buró de Crédito

Ante el cuestionamiento si los beneficiarios morosos van a Buró de Crédito por no pagar el préstamo, Rocio Mejía Flores informó que no, que solamente ya no se les presta.

La funcionaria prevé que estos programas continúen y el presupuesto para ello se determinará en octubre próximo, con la llegada de la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo.