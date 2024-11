También es probable que los agresivos reguladores financieros de la era Biden, como Gary Gensler en la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, Lina Khan en la Comisión Federal de Comercio y Rohit Chopra en la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, sean sustituidos por directores de agencias más favorables a las empresas.

Pero Meg Tahyar, directora del grupo de instituciones financieras del bufete de abogados Davis Polk, moderó las expectativas de un cambio radical.

"Habrá cambios de personal al más alto nivel y habrá más fusiones y adquisiciones, pero es poco probable que cambie mucho la intensidad de la supervisión y la atención prestada a las comisiones basura", afirmó.

La posibilidad de una política antimonopolio menos estricta también impulsó las acciones de Discover Financial DFS.N y Capital One Financial COF.N, señaló Ronald Temple, estratega jefe de mercado de Lazard. Ambos están a la espera de recibir luz verde para su operación de 35.300 millones de dólares.

"El panorama de las fusiones y adquisiciones para los bancos podría verse beneficiado con plazos de aprobación más cortos", escribió Morningstar DBRS en una nota.

Los bancos no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.