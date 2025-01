Trump niega que su equipo esté estudiando reducir los planes arancelarios

(WASHINGTON) - El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió el lunes una información periodística que aseguraba que sus asesores estaban explorando planes arancelarios que sólo cubrirían las importaciones críticas .

"El artículo en The Washington Post, citando supuestas fuentes anónimas, que no existen, afirma incorrectamente que mi política arancelaria será recortada. Eso es falso. The Washington Post sabe que es falso. Es sólo otro ejemplo de un bulo", escribió en una publicación en Truth Social.