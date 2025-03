El SAT triplica su recaudación por aplicación de multas

En 2022 registró su punto más alto al reportar una recaudación por 25,634 millones de pesos. Aunque al cierre de 2024 reportó un descenso frente a 2023, se mantiene por arriba de niveles prepandemia, al representar más del doble de lo recaudado en 2019.

“El SAT no tiene la intención de recaudar a través de multas por incumplimientos de obligaciones fiscales. Lo tenemos que hacer cuando ya hay una renuencia, cuando ya vemos que ese contribuyente es de los que no quieren contribuir, que no está entendiendo que ya hay un cambio de paradigma y una mejor cultura contributiva, y ahí sí, por respeto a todos los que cumplen, tenemos que apegarnos a esas facultades”, comentó Gari Flores, administrador general de recaudación del SAT.

Si bien la administración pasada se concentró en la revisión de ejercicios anteriores, y en la aplicación de multas y recargos, la autoridad fiscal actual busca acompañar al contribuyente en su cumplimiento.

“No es nuestro interés estar imponiendo multas. Lo que queremos más bien es ir acompañando, recordar; presenta tu declaración, ¿tienes alguna duda?, acércate a la oficina”, agregó el funcionario.

Recursos por errores

Los errores de los contribuyentes en la información proporcionada a la autoridad fiscal fue el concepto que generó mayores recursos de la recaudación total por multas, y también fue la que más aumentó su proporción, pues de aportar 60.4% de los ingresos por multas en 2013, al cierre de 2024 representó el 82% del total.

Los errores en la información personal y fiscal de los contribuyentes son de los más comunes, refiere información de Siigo Aspel, que también destaca la omisión de ingresos en un año fiscal, cálculos erróneos de pagos provisionales y no informar ingresos por intereses, dividendos y ganancias de capital.

En tanto, la recaudación por infracciones a las disposiciones sobre comercio exterior fue la que más se incrementó en este periodo, al pasar de 566 millones a 2,296 millones de pesos, es decir, se multiplicó cuatro veces, refieren las cifras de Hacienda. Lo reportado en 2024 por este concepto fue el mayor monto registrado.

De acuerdo con la Secretaría de Economía y Hacienda, el gobierno actual ha puesto especial énfasis en revisar las operaciones de comercio exterior, con el objetivo de evitar prácticas desleales como la subvaluación, que radica en declarar mercancías en las aduanas, con un precio menor al que se vende en el mercado. También terminar con prácticas como el contrabando, que radica en introducir bienes de importación de manera ilegal, sin su correspondiente pago de impuestos en aduanas.