Estados Unidos impondrá un arancel de alrededor de 100% a los semiconductores importados, dijo el miércoles el presidente Donald Trump.
Semiconductores, más caros; Trump impondrá arancel de cerca de 100%
La medida no alcanzará a las empresas que ya decidieron instalar su manufactura en territorio estadounidense.
mié 06 agosto 2025 05:28 PM
Trump dijo a periodistas en el Salón Oval que la nueva tasa arancelaria se aplicará a "todos los chips y semiconductores que entren en Estados Unidos", pero no se aplicará a las empresas que se hayan comprometido a fabricar en el país.
"Así que arancel del 100% para todos los chips y semiconductores que entren en Estados Unidos. Pero si te has comprometido a fabricar (en Estados Unidos), o si estás en proceso de fabricar (en Estados Unidos), como muchos, no hay arancel", dijo Trump.
