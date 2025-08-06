Semiconductores, más caros; Trump impondrá arancel de cerca de 100%

Trump dijo a periodistas en el Salón Oval que la nueva tasa arancelaria se aplicará a "todos los chips y semiconductores que entren en Estados Unidos", pero no se aplicará a las empresas que se hayan comprometido a fabricar en el país.

"Así que arancel del 100% para todos los chips y semiconductores que entren en Estados Unidos. Pero si te has comprometido a fabricar (en Estados Unidos), o si estás en proceso de fabricar (en Estados Unidos), como muchos, no hay arancel", dijo Trump.

