Economía

La nueva Ley Antilavado pone control a prestanombres y dueños del dinero

Si un tercero acude a comprar, por ejemplo, un auto a una agencia tendrá que identificarse e informar que el automóvil es para otra persona. La información será enviada al SAT y a la UIF.
mar 19 agosto 2025 05:57 PM
Con los cambios a la Ley Antilavado, ya están las medidas para que uno haga la identificación del Beneficiario Controlador, quien es el dueño del dinero que no quiere ser identificado en la operación de compra-venta.

La reforma a la Ley Antilavado de dinero pone control a las personas que compran bienes y servicios a través de terceros, conocidos como prestanombres.

Con los cambios a la Ley, ya están las medidas para que uno haga la identificación del Beneficiario Controlador, quien es el dueño del dinero que no quiere ser identificado en la operación de compra-venta, explicó Alejandro Méndez Rueda, integrante de la Comisión Técnica de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Si un tercero acude a comprar, por ejemplo, un auto a una agencia tendrá que identificarse e informar que el automóvil es para otra persona, en este caso el “Beneficiario Controlador”, del cual también tendrá que proporcionar información para su identificación. La agencia tendrá que informar estos detalles en reportes al Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual trabaja en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la prevención de lavado de dinero.

“Aquí la que lleva la mano es la UIF, y el SAT lo ayuda, porque tiene el padrón de los contribuyentes, y para que el gobierno no haga una inversión más, utiliza ya la infraestructura del fisco”, detalló Méndez Rueda.

Con nombre y apellido

Los cambios a la Ley Antilavado tienen diversos fines, uno es que las autoridades tengan un claro y mayor control de quiénes están atrás de las operaciones con nombre y apellido, dijo Pedro Aguilar Domínguez, presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del IMEF.

“Son cosas que ameritan un análisis a profundidad por parte de cada una de las personas sujetas, que son muchas. Es un tema relevante, no solo te llevan a un tema de incumplimiento, y posibles sanciones como multas, sino también podría ser motivo de preocupaciones adicionales para efectos de las empresas y de sus accionistas, en caso de que algo se esté llevando de manera equivocada”, comentó Aguilar Domínguez.

Las empresas que tienen que ver con este cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) deben estar alerta, dijo.

Nuevas obligaciones para empresas

La reforma también establece nuevas obligaciones para las sociedades mercantiles en México, centradas en la identificación y registro de su Beneficiario Controlador.

Las empresas estarán ahora obligadas a atender los requerimientos de las autoridades para determinar y conservar la información de su Beneficiario Controlador, detalló EY en un boletín fiscal.

Además, deben presentar un aviso en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía cuando se realice la transmisión de propiedad o constitución de derechos sobre sus acciones o partes sociales, registrando la información necesaria para identificar a la persona o grupo de personas que ejerzan el control efectivo, refiere la firma.

Detalló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de su unidad administrativa facultada, promoverá entre las autoridades estatales que las sociedades y asociaciones identifiquen a su Beneficiario Controlador, siguiendo los lineamientos y Reglas de Carácter General que emita esta institución del gobierno federal.

