Economía

Nafin impulsa ahorro energético en pymes con créditos sustentables

Como parte del Plan México, el banco de desarrollo dará financiamientos a pymes por hasta 15 millones de pesos para que las empresas tengan ahorros en energía.
mar 19 agosto 2025 09:03 AM
NAFIN-ECOCREDITOS
Los financiamientos que ofrecerá tienen un plazo de hasta 8 años.

Nacional Financiera (Nafin), uno de los principales bancos de desarrollo en México, busca que las pymes en México obtengan ahorros en el consumo de energía al otorgarles créditos sustentables.

Este financiamiento ocurre como parte del Plan México, que lanzó el gobierno este año y con el que se busca apoyar a las empresas pequeñas y medianas del país para que migren hacia un modelo energético sostenible.

En entrevista con Expansión, Iván Vicente Cornejo Villalva, director de Organismos Financieros Internacionales en Nafin, explicó que las empresas con mayor potencial de ahorro energético y económico son las del sector manufacturero, textil, hotelería, alimentos y bebidas, así como proveedores de la industria automotriz.

"Podríamos reducir el equivalente a sustituir 160,000 vehículos durante cada cada año", aseguró.

El 62% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la generación y uso de la energía, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

"Todo inicia con un diagnóstico energético gratuito que nosotros le damos a las empresas, con el que tendrán un diagnóstico experto y van a tomar decisiones informadas", detalló el directivo.

El eco crédito sustentable que ofrece Nafin tiene un plazo de ocho años y periodos de gracia, es decir, no todos los créditos se pagan desde el primer momento. El monto máximo es de 15 millones de pesos.

Al dar este financiamiento con intermediarios, la tasa de interés tiene un tope máximo de 16%, una tasa que Cornejo asegura que es más competitiva que la que dan los bancos tradicionales.

Nafin busca que al menos 1,200 empresas en el país cuenten con este financiamiento y que hasta la fecha ya llevan 240 empresas.

