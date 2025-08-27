Publicidad

Economía

Banxico lanza nueva moneda de 10 pesos y billetes para celebrar sus 100 años, ¿dónde conseguirlos?

La moneda es edición limitada y estará disponible para el público en general.
mié 27 agosto 2025 08:49 AM
Hay nuevos billetes y moneda de $10 de Banxico para celebrar sus 100 años: ¿cómo son?

Banco de México (Banxico) puso en circulación una moneda de plata de 10 pesos con la que conmemora un centenario de existencia, además de nuevos billetes mexicanos para celebrar su centenario.

Aquí te contamos cuáles son y dónde conseguirlos.

Así es la nueva moneda de 10 pesos

La moneda es de 2 onzas de plata de ley 0.999 y tiene en el anverso el escudo nacional rodeado de diferentes escudos utilizados a lo largo de la historia de nuestro país.
En el reverso muestra al centro y ligeramente desfasado hacia la izquierda el edificio principal del Banco de México, además del logo del banco y la leyenda "100. 1925-2025. Banco de México".

La moneda es una edición limitada y ya está en circulación a través de distribuidores autorizados, como la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía.

Nuevos billetes conmemorativos de Banxico

También habrá nueva versión de los billetes de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos. Los billetes de la familia G llevarán la leyenda "100 Aniversario 1925-2025", debajo del monograma y el texto Banco de México, en el anverso de las piezas.

Estos podrán ser canjeados por su valor nominal en las instituciones bancarias que ofrezcan este servicio, coexistirán con los que actualmente se encuentran en circulación y podrán ser utilizados como medio de pago.

