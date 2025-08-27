Las exportaciones mexicanas crecen 4% en julio con contrastes entre sectores

Las exportaciones mexicanas mostraron un avance en julio, aunque con contrastes. El valor total ascendió a 56,708 millones de dólares, un alza de 4% anual, pero detrás de la cifra conviven sectores dinámicos y otros en retroceso, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El motor manufacturero sostuvo el crecimiento. Sus ventas alcanzaron 52,373 millones de dólares, con un repunte de 5.3%. Destacaron las exportaciones de maquinaria y equipo especializado, que subieron 28.7%; las de equipo científico y profesional, con un incremento de 17%; y los aparatos eléctricos y electrónicos, con 10.2%.