La educación financiera es el multiplicador de valor para el emprendedor

En este sentido, Smart+ propone una ruta basada en tres pilares: Aprender, Crecer y Diversificar. El primero se refiere a comprender el lenguaje del dinero como el cimiento de una educación financiera sustentada y con proyección. Más allá de llevar la contabilidad, es necesario desarrollar una competencia integral en las empresas.

Para este fin, Smart+ Academy dispone de una serie de cursos, diplomados y talleres, impartidos por expertos, que abarcan temáticas como finanzas, crecimiento personal, desarrollo empresarial, liderazgo e imagen personal. Mediante la formación integral, los emprendedores podrán prepararse para la toma de decisiones.

El pilar “Crecer” está orientado a materializar el conocimiento a través del impulso al ahorro y la optimización de recursos. Esto se puede conseguir aprovechando las oportunidades que brinda la plataforma Smart+ o utilizando los diferentes instrumentos del mercado para potenciar el crecimiento del patrimonio. Bajo tal premisa, se incentiva a los emprendedores con el objetivo de que abandonen la mentalidad a corto plazo y construyan una visión enfocada hacia metas futuras.