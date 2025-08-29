La educación financiera es el multiplicador de valor para el emprendedor

En México, solo el 35% de los negocios sobreviven más de cinco años de operación, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta cifra refleja un ecosistema emprendedor marcado por la intuición y la falta de control financiero, donde lo más relevante es la supervivencia diaria, lo cual opaca una visión de prosperidad hacia el futuro.
Ante esta situación, expertos de Smart+, la compañía global de transformación financiera, advierten que “el emprendedor mexicano debe evolucionar. Debe dejar de ser un malabarista para convertirse en un estratega financiero. Hoy, el crecimiento no se logra solo por vender más, sino por entender a profundidad la economía de cada negocio, la realidad financiera que enfrenta y cómo superarla”.