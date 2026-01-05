Nuevo presidente de Clara: Habrá inversión y necesidad de financiamiento

En un 2026 marcado por eventos como el Mundial de Futbol y la renegociación del T-MEC, Jorge de Lara confía en que habrá demanda de financiamiento de parte de las empresas ante un escenario optimista.

México ha probado ser un país súper resiliente, es un país de emprendedoras y emprendedores; entonces va a haber inversión y necesidad de financiamiento antes de la renegociación Jorge de Lara, nuevo presidente de Clara.

Jorge de Lara añadió que aunque la demanda de crédito tendrá un comportamiento mixto, es decir, habrá quien pida dinero antes del Mundial y quienes lo hagan hasta que se dé la renegociación del T-MEC, habrá un porcentaje importante financiándose en los primeros meses del año.

"México es un país muy echado para adelante, muy emprendedor y muy resiliente; sabemos vivir con estas estas incertidumbres", dijo.

En 2025, Clara recibió rondas de financiamiento y de capitalización por más de 150 millones de dólares, lo que la firma asegura que es un voto de confianza de los inversionistas en el modelo de negocio.

Jorge de Lara aseguró que tras recibir este dinero, se busca crecer el número de clientes al tiempo que se lo ofrecen más soluciones a las empresas fomentando también la inclusión financiera.

Desde el nacimiento de Clara en 2021, la firma ha trabajado con más de 30,000 empresas latinoamericanas, ayudándolas en digitalización y eficiencia de su gestión financiera.

¿Quién es Jorge de Lara, nuevo presidente de Clara México?

Jorge de Lara tiene más de dos décadas de experiencia liderando estrategias de crecimiento, innovación y desarrollo de negocios. Antes de unirse a Clara trabajó en American Express atendiendo a México y Latinoamérica.

También trabajó en Aeroméxico liderando estrategias comerciales y de producto.

“No hay una persona en el mundo que tenga una experiencia de liderazgo más relevante para Clara que la que tiene Jorge,” comentó Gerry Giacoman, CEO y co-fundador de Clara. “Como presidente para México, Jorge juega un rol transversal que incluye la responsabilidad de liderar la estrategia de crecimiento y adquisición en el mercado mexicano, en donde nació la empresa antes de iniciar su crecimiento regional".